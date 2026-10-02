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Aseguran que "La Peña de Morfi" será levantado del aire: la palabra de Telefe

Una versión indica que el ciclo dominical que conducen Diego Leuco y Carina Zampini llegaría a su fin antes de fin de año y dejaría la pantalla. Al respecto se pronunció el canal de las tres pelotas. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

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Telefe quedó en el centro de la escena mediática luego de que aseguraran que le daría un final abrupto a "La Peña de Morfi" tras diez años al aire. El motivo, según señalaron, sería el bajo rating que experimentó el formato en las últimas semanas. En ese contexto, se conoció la palabra del canal de las tres pelotas, que se pronunció públicamente sobre el tema.

El ciclo dominical, creado por Gerardo Rozín, regresó a la pantalla este año con Diego Leuco y Carina Zampini al frente, acompañados por su tradicional propuesta de música en vivo, cocina, humor y entrevistas. Siempre en competencia directa con "Almorzando con Juana Viale" (El Trece) e intercalando los famosos que conforman La Pulpería para entretener al público.

Al aire de "Los Profesionales de Siempre", el programa que conduce Flor de la V en El Nueve, Damián Rojo aseguró que "La Peña" tiene los días contados en la emisora. "Termina, llega a su fin a fines de noviembre. Ya fueron notificados. Venía rindiendo y fue bajando", afirmó, en referencia al rating.

Telefe desmintió que "La Peña de Morfi" fuera levantado de su pantalla.&nbsp;
Telefe desmintió que "La Peña de Morfi" fuera levantado de su pantalla. 

Según explicó el panelista, "La Familia Ingalls" -enlatado que se emite en el canal del solcito, principal competidor- venía ganándole la pulseada al formato que combina la música con la cocina, el humor y el deporte, llegando incluso a "triplicar" sus números.

En diálogo con "VisiónShow", Telefe desmintió categóricamente esa información ante la consulta. "Es mentira", aclararon de forma contundente haberle puesto punto final al histórico ciclo que forma parte de su programación de los domingos.

De esta manera, "La Peña de Morfi" no será levantado del aire y tiene para rato su permanencia en el canal de las tres pelotas. Cabe recordar que hace poco hicieron dupla Diego Leuco y Sofi Martínez, quien estuvo de reemplazo de Carina Zampini, lo que sumó interés por ver a la expareja y fue beneficioso para el programa. 

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