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Aseguran que Paula Chaves se peleó con su íntima amiga Mery del Cerro: "Está todo podrido..."

En "LAM" indicaron que las famosas atraviesan un fuerte distanciamiento y que el vínculo de amistad se habría roto. Enterate más, en la nota.

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En el espectáculo argentino se formaron amistades duraderas entre los famosos que, con los años, se consolidaron como inquebrantables porque lograron trascender las cámaras y supieron sostenerse en la vida privada. Una de ellas es la de Paula Chaves y Mery del Cerro, quienes en el presente estarían peleadas por un quiebre que se produjo en el vínculo. 

La información salió de "LAM" (América TV), cuando Pepe Ochoa aseguró: "Están distanciadas. Se pudrió entre Paula Chaves y Mery del cerro". Según el panelista, el motivo de la ruptura se originó a raíz de algunos cambios que una de ellas habría experimentado y que la otra no se lo habría tomado muy bien. 

"Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula. A Mery muchas de sus actitudes no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira en el medio", detalló Ochoa. Cabe recordar que las modelos junto a la hermana de Wanda Nara supieron formar una amistad muy unida hasta que Chaves y Nara se pelearon. 

Pepe Ochoa reveló que pudo hablar con allegados al círculo de Paula Chaves. "Me dicen que está todo podrido. No va a haber vuelta atrás porque Mery prefiere otro tipo de amistades. Quiere un vínculo real", señaló. 

La desmentida de Paula Chaves


La reacción de la pareja de Pedro Alfonso al rumor no tardó en aparecer. A través de historias de Instagram, la modelo compartió una captura de pantalla de su chat de WhatsApp con Mery del Cerro

La respuesta de Paula Chaves antes los rumores de pelea con Mery del Cerro. (Instagram/@chavespauok).
La respuesta de Paula Chaves antes los rumores de pelea con Mery del Cerro. (Instagram/@chavespauok).

"Nosotras hablando de nuestra no pelea. Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad", escribió Paula Chaves, visiblemente enojada. 

En la imagen también se pudo ver un mensaje de Mery del Cerro, que denotaba su enfado con la situación. "Cualquiera", decía el escrito de la actriz. 

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