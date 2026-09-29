Aseguran que Roberto García Moritán y Virginia Gallardo están juntos: "Hace tres meses..."

Después de los rumores de romance que lo relacionaron con Emily Ceco, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su vida amorosa. Este martes, distintas versiones lo vincularon con Virginia Gallardo, con quien, según trascendió, habría iniciado una relación.

Al aire de "Intrusos" (América TV), Rodrigo Lussich dio la información y sostuvo que, pese a la negativa del exmarido de Pampita, sus fuentes aseguran lo contrario. Sin vueltas, afirmó: "Virginia Gallardo y Roberto Moritán están juntos".

Luego, Marcela Tauro sumó un dato sobre el presunto romance: "Si, hace tres meses. Él la quiere negar". A su vez, Paula Varela señaló que, si bien todavía no habrían hecho planes con sus respectivas familias, el círculo de amigos de ambos ya estaría al tanto de la relación.

El supuesto romance no sería una novedad dentro del mundo del espectáculo. De acuerdo con lo comentado en el ciclo, el vínculo ya había sido mencionado tiempo atrás, aunque en aquella oportunidad Moritán se encargó de desmentirlo. Ahora, los panelistas volvieron a sostener que ambos mantienen un vínculo desde hace varios meses.

Roberto García Moritán y Pampita estuvieron juntos por casi cinco años.

En este contexto, los panelistas de "Intrusos" también analizaron por qué el exfuncionario podría negar la versión sobre Gallardo. Según la interpretación planteada al aire, buscaría evitar una nueva exposición luego de la separación de Pampita.

Sin embargo, por el momento ni Roberto ni Virginia se expresaron públicamente para confirmar o desmentir el supuesto romance. Mientras tanto, la versión continúa circulando y suma un nuevo capítulo a los rumores sobre la vida sentimental del exmarido de Pampita.