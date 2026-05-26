Así es la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero en Zona Norte

Las remodelaciones de casas suelen convertirse en uno de los contenidos más comentados en redes sociales, especialmente cuando las celebridades comparten el detrás de escena de cada transformación.

En los últimos días, Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron a sus seguidores al mostrar cómo quedó su casa de Zona Norte después de una importante renovación que modificó distintos ambientes del hogar.

A través de fotos, la pareja dejó ver el antes y después de la vivienda y mostró una propuesta basada en el minimalismo, la comodidad y la calidez familiar. Tonos neutros, espacios amplios y mucha luz natural aparecen como los protagonistas de una reforma que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Una remodelación con estilo moderno y espacios más luminosos

El objetivo principal de la renovación fue lograr ambientes más funcionales, ordenados y visualmente amplios. Para eso, eligieron una decoración con líneas simples, muebles prácticos y colores claros que potencian la luminosidad de cada sector.

En las imágenes que compartieron en redes sociales se pudieron observar cambios estructurales, nuevos revestimientos y una distribución pensada para aprovechar mejor los espacios cotidianos.

La estética minimalista domina toda la vivienda, con superficies lisas, detalles modernos y una paleta de tonos suaves que aporta armonía y sensación de amplitud.

El playroom se convirtió en uno de los grandes protagonistas

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue el playroom, un espacio diseñado especialmente para disfrutar en familia y compartir reuniones con amigos.

Allí incorporaron porcelanato tipo Malbec y sumaron una mesa multifunción que se convirtió en uno de los puntos centrales del lugar.

Entre los detalles más destacados del ambiente aparecen:

Mesa de pool y ping pong

Espacios abiertos para juegos

Iluminación cálida

Muebles de guardado funcionales

La idea fue crear un sector cómodo y versátil tanto para los chicos como para encuentros cotidianos dentro de la casa.

Dormitorios cálidos y una decoración relajada

En los dormitorios mantuvieron la misma línea estética que predomina en el resto del hogar. Eligieron cortinas blancas, tonos pastel y una decoración sencilla que transmite tranquilidad y comodidad.

Cada espacio fue pensado para mantener una imagen moderna sin perder la sensación de calidez familiar que atraviesa toda la vivienda.

La vinoteca que sumaron en el sector social

Otro de los detalles que más se destacó dentro de la remodelación fue la incorporación de una vinoteca en el área social de la casa.

Ese espacio acompaña el estilo relajado y funcional que la pareja buscó darle al hogar, especialmente para disfrutar de reuniones familiares y encuentros con amigos en un ambiente cómodo y moderno.

El antes y después que sorprendió en redes sociales

La flamante pareja compartió distintas imágenes mostrando el avance de la obra y cómo fue evolucionando cada ambiente durante la remodelación.

Las publicaciones rápidamente generaron repercusión y cientos de comentarios de seguidores que destacaron el equilibrio entre diseño moderno, funcionalidad y calidez.

Así es por dentro la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Así es por dentro la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Así es por dentro la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Así es por dentro la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Así es por dentro la renovada casa de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Un hogar pensado para la vida familiar

Con esta transformación, Mica Viciconte y Fabián Cubero lograron renovar completamente su casa de Zona Norte y adaptarla a una dinámica familiar mucho más cómoda y práctica.

Entre espacios abiertos, detalles minimalistas y ambientes cálidos, la pareja consiguió crear un hogar donde el diseño moderno convive con la comodidad cotidiana y los momentos compartidos en familia.