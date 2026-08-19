Bandana dio un importantísimo paso que definirá el futuro de la banda pop: "Nueva era"

Luego de su regreso a los escenarios, que no estuvo exento de algunas polémicas por shows cancelados, Bandana dio un importante paso en su carrera artística que definirá su futuro en la música. Sucede que la banda pop argentina, que nació hace 25 años en "Popstars", firmó contrato con la discográfica Sony Music, dejando atrás su etapa autogestiva.

Así lo anunció Virginia Da Cunha, integrante de Bandana, en un posteo de Instagram: "Ahora sí... la etapa autogestiva dándolo todo en todas las áreas ha llegado a su fin".

Bandana firmó contrato con Sony Music. (Instagram/@virginiadacunha)

"Apareció la quinta, la leona indicada para agarrarnos la mano y ocuparse de todo lo necesario y merecido para que nosotras nos aboquemos a crear, cantar, bailar y divertirnos", afirmó Virginia, quien arrobó a Silvia Canal, reconocida representante artística vinculada al sello Fifty One Music.

Luego, se refirió a la radical transformación de Bandana: "En solo dos días pasaron cosas muy importantes y aún quedan tres días más de construcción para todo lo nuevo de este grupo que no solo cumple 25 años, sino que está listo para expandir un nuevo mensaje y sonido". Y sumó: "Volvió la terapia, los entrenamientos, las grabaciones de temas inéditos, las pruebas de vestuario, maquillaje y peinado".

Bandana firmó contrato con Sony Music. (Instagram/@virginiadacunha)

"Volvimos a firmar con nuestra primera casa, Sony Music Argentina. Qué hermoso llegar a este momento, estoy muy emocionada y agradecida.

Les dejo un beso porque seguimos en estudio y hay largas horas por delante de grabación", cerró Virginia Da Cunha con un mensaje entusiasta sobre lo que se viene con Bandana.