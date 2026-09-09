Belén Negri, ex de Tiago PZK, rompió el silencio sobre el escándalo y el romance con La Joaqui: "Con Luck Ra no eran íntimos amigos..."

Belén Negri rompió el silencio sobre el escándalo que sacude al mundo de la música urbana, el romance entre su expareja, Tiago PZK, y La Joaqui, quienes confirmaron su romance con extraños videos. En una entrevista, la creadora de contenido salió al cruce de las declaraciones de Luck Ra, quien se refirió al cantante como su "ex gran amigo" después de conocer el vínculo con la artista. "La Chilena" desestimó la versión del cuartetero y aseguró que, durante el tiempo que compartió con Tiago, nunca los vio juntos. Además, se refirió a su relación actual con la cantante de "Butakera", a quien dijo respetar profundamente.

Belén Negri desmiente la versión de Luck Ra

La polémica estalló cuando Luck Ra, en declaraciones públicas, se refirió a Tiago PZK como su "ex gran amigo" luego de conocerse el romance entre el cantante y La Joaqui, su expareja. Belén Negri, que mantuvo una relación con Tiago hasta octubre de 2025, desestimó esta versión y sostuvo que el cordobés "exageró" al presentar el vínculo como una amistad íntima.

"Yo cuando estaba con Tiago, nunca, nunca se juntaron ellos", afirmó Negri en el ciclo radial Yanina 107.9, de Radio El Observador. "Y mirá que estuvimos casi... Yo no vi que ellos se hayan juntado. No es una persona con la que él coincidía en lo cotidiano, o por lo menos yo no sabía", agregó la bailarina, dejando en claro que la relación entre ambos artistas no era tan estrecha como Luck Ra lo planteó.

La influencer fue contundente al referirse a las relaciones dentro del mundo artístico: "Se van cruzando, pero eso no quiere decir que sean vínculos genuinamente reales. No eran íntimos amigos". Con esta declaración, Negri puso en duda la versión del cuartetero y sugirió que el enojo del cantante cordobés podría estar fuera de lugar.

Un año después de la separación

Durante la entrevista, Yanina Latorre le preguntó a Negri cuánto tiempo pasó desde su ruptura definitiva con Tiago PZK. "Hace un año. En octubre cumplimos un año. Hace bastante ya", respondió la influencer, dejando claro que ya superó la relación y que no le afecta que su expareja esté saliendo con otra persona.

La relación entre Belén Negri y Tiago PZK comenzó en 2023 y tuvo varias idas y vueltas. La pareja atravesó una separación y una posterior reconciliación a mediados de 2025, después de un viaje a Japón. Sin embargo, la ruptura definitiva se confirmó en octubre de ese año, cuando Negri participó en Se fue larga, el ciclo de Luzu TV, donde explicó que ambos atravesaban procesos de madurez diferentes.

"A veces con el amor no alcanza", dijo entonces la influencer, reflexionando sobre el final del vínculo. "Hay procesos distintos, madureces diferentes; por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como uno las idealiza", agregó en esa ocasión.

Su postura frente al romance entre Tiago PZK y La Joaqui

Lejos de enojarse o sentirse afectada, Belén Negri aseguró que se tomó con mucha tranquilidad el romance entre su expareja y La Joaqui. "Yo me lo tomé muy bien, estoy muy tranquila. Sé que la Joaqui es una persona increíble, con una sabiduría espectacular. Tiago tiene un corazón enorme. No me afecta para nada", afirmó durante el dúplex con Se fue larga.

La influencer fue clara al afirmar que ambas personas son libres de hacer lo que quieran. "Creo que ambas personas son libres de hacer lo que se les cante el orto. Entonces, no tengo nada más para acotar que eso. Si ambos están tomando la decisión de salir juntos, de divertirse, están en todo su derecho", sostuvo con su característico estilo desenfadado.

La relación con La Joaqui: respeto pero sin intimidad

Negri también aclaró cuál es su vínculo actual con La Joaqui, la cantante de RKT que estaría saliendo con Tiago PZK. Si bien ambas trabajan en la misma empresa, la influencer aseguró que no mantienen una relación íntima. "Yo no soy Luck Ra. A mí no me deben respeto ninguna de las dos personas. No son temas que me incumban, independiente de que él sea mi expareja y todo", afirmó.

Sin embargo, destacó que siente un gran respeto por la artista. "Como te digo, yo con ella no tenemos un vínculo íntimo, si bien trabajamos en la misma empresa, pero la respeto muchísimo a esa mujer", insistió Negri, dejando en claro que no tiene ningún problema con La Joaqui y que no se siente parte del conflicto.