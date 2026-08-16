Benjamín Vicuña se sinceró sobre la distancia de sus hijos y lanzó una dura crítica contra la China Suárez: "No es..."

Benjamín Vicuña fue uno de los invitados de "PH, Podemos Hablar", el programa de Andy Kuznetzoff que se emite todos los sábados por la pantalla de Telefe. Allí, además de la fuerte confesión de Lizy Tagliani, el actor chileno se sinceró como pocas veces sobre su rol de padre y se refirió a la distancia que lo separa de Magnolia y Amancio, sus hijos fruto de relación con Eugenia "la China" Suárez.

El protagonista de "Secreto en la montaña" fue consultado en el ciclo sobre qué siente al tener a sus pequeños lejos suyo y sobre cómo impacta esa distancia en el vínculo cotidiano.

Lejos de esquivar el tema, Benjamín Vicuña reconoció que estar presente es indispensable en la crianza. "Es un tema sensible a propósito de tener una amplitud sobre las cosas, una diversidad también. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental", comenzó diciendo el artista.

En esa línea, Vicuña recordó distintas etapas de su carrera en las que debió viajar y pasar largos períodos alejado de sus hijos que en el presente viven en Turquía: "Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, Chile, Argentina, me fui a España, México, Colombia. Pero bueno, obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo", admitió.

"Yo creo que te referís a la situación de hoy, de estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros", recausó Benjamín Vicuña la conversación.

En ese entonces, el actor destacó la fortaleza del vínculo que construyó con sus hijos más pequeños. "Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie. El amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario", confesó el artista, quien fue muy crítico de la situación.

Vicuña contó además que, cuando sus hijos están en Argentina, intenta aprovechar al máximo el tiempo compartido: "Ahora cuando están conmigo trato de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también", aseguró. Y concluyó: "Obviamente que reservando ciertas zonas que son las cosas de adultos".