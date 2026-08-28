Brian Sarmiento abandonó "Gran Hermano" durante la madrugada y apuntó contra la producción: "A veces te cambian las reglas..."

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" vivió una de sus noches más agitadas. Una fuerte pelea entre participantes y visitas terminó con dos expulsiones y una renuncia voluntaria que sacudió el reality. Brian Sarmiento, el exfutbolista que había reingresado al programa hacía pocos días para acompañar a Pincoya, decidió abandonar la casa por su propia voluntad.

La razón: la expulsión de su pareja, Danelik, en medio de un escándalo que incluyó forcejeos, robos de pertenencias y acusaciones cruzadas. La producción del programa tomó la determinación de echar tanto a Danelik como a Campanita, pero la medida desencadenó una reacción inesperada en Sarmiento, que no dudó en retirarse y luego descargar su furia a través de las redes sociales.

Todo comenzó durante la madrugada del jueves. Danelik y Campanita protagonizaron un violento cruce que escaló rápidamente. Según la información que trascendió del programa, Danelik le quitó a Campanita un set de maquillaje, la pisó, arrojó su ropa fuera de la habitación y forcejeó a los golpes con la mediática paraguaya.

El enfrentamiento tuvo como telón de fondo una acusación previa: Campanita había sido señalada por fotografiar al hijo de Pincoya, lo que generó la intervención de Danelik, Sol y Brian Sarmiento en defensa de la chilena.

El Big Brother no dudó y aplicó una sanción contundente: la expulsión inmediata de ambas participantes. Campanita se negó a salir, pero la seguridad del programa intervino para que abandonara la casa . Lo que parecía un cierre del conflicto terminó abriendo otro capítulo.

Brian Sarmiento, que no estaba alcanzado por la medida del Big Brother, tomó una determinación radical: también se fue. El exfutbolista, visiblemente indignado, utilizó sus redes sociales para explicar su decisión y lanzar duras críticas contra la producción del reality.

"Les voy a decir una sola cosa... yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y también sé todo lo que cumplí de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó", escribió en Instagram. Con esa frase, Sarmiento dejó entrever que existían acuerdos previos a su ingreso que, según su versión, el programa no respetó.

Pero no se quedó ahí. El exfutbolista anticipó que dará su versión completa de los hechos cuando el reality termine. "Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron. Y ahí, sin necesidad de señalar a nadie, cada uno va a entender", remarcó.

Además, respaldó públicamente a su pareja. "Te amo Danelik, todos vieron que vos solo evitaste que Campanita ataque a Pincoya, que no te quieran hacer quedar mal. Es una vergüenza", completó .

Más tarde, Sarmiento subió un video a sus redes donde profundizó sus críticas. Ya desde su casa, y acompañado por Danelik, expresó: "Vengo acá a decirles que ya estoy en mi casa. Me fui de la casa de Gran Hermano. La verdad que no quiero decir nada que comprometa las cosas más de lo que están, pero fue una vergüenza".

Cuestionó directamente la decisión de expulsar a su novia: "Es una vergüenza que la quieran hacer quedar como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya cuando Campanita iba a atacarla". El exfutbolista confesó que está "bastante enojado" y "muy dolido" por lo ocurrido. "Estamos bastante preocupados por todo, por cómo la están haciendo quedar", cerró.