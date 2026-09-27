Brian Sarmiento y Danelik se habrían separado tras siete meses juntos: los escandalosos motivos

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Después de conocerse que se subirá al ring para enfrentar a El Polaco, en las últimas horas trascendió que el exfutbolista se habría separado de Danelik. La pareja que se conoció en "Gran Hermano: Generación Dorada" habría terminado y ahora salieron a la luz los escandalosos motivos que habrían provocado el final.

La información fue difundida por el periodista Matías González a través de su cuenta de "X" (ex Twitter). Allí aseguró que el vínculo habría llegado a su fin y mencionó una presunta infidelidad de parte del exjugador durante el último fin de semana. Además, mostró un detalle de las redes sociales que despertó todavía más sospechas.

Según la publicación, Danelik habría dejado de seguir a Brian en Instagram. Ese movimiento virtual fue tomado como una señal de una posible crisis entre ambos. De todos modos, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente la ruptura ni se refirió a las versiones que comenzaron a circular.

La noticia sorprende por la velocidad con la que avanzó el romance después del reality. A fines de junio, apenas tres meses después de conocerse en la casa, decidieron comenzar una convivencia. La joven había compartido entonces su felicidad por la nueva etapa y contó: "¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él".