Brian Sarmiento y El Polaco se cruzan en Párense de Manos IV: "Arriba van a hablar..."

Brian Sarmiento y El Polaco se verán las caras arriba de un ring. El exfutbolista, que hace pocas semanas abandonó "Gran Hermano", y el cantante de cumbia, que hace poco sufrió la pérdida de su abuelo, integran la cartelera de Párense de Manos IV, el evento de boxeo entre figuras del streaming y el espectáculo que tendrá su cuarta edición el 18 de diciembre en el estadio Ciudad de Vicente López, la cancha de Platense. El anuncio de este cruce generó expectativa inmediata por el perfil de ambos protagonistas y por el tono picante que tuvo la presentación.

Sarmiento llega a esta pelea con un recorrido mediático intenso. El rosarino de 35 años se retiró del fútbol profesional en 2022 después de pasar por Racing, Banfield, Newell's y San Miguel, entre otros clubes. Tras su salida de las canchas, se metió de lleno en el mundo del espectáculo: participó dos veces en "Bailando por un Sueño", se lanzó como cantante y panelista deportivo, y hace pocas semanas cerró su paso por "Gran Hermano Generación Dorada", el reality que lo volvió a poner en el centro de la escena. Su frase "Tamo' activo" se convirtió en un latiguillo popular que lo acompaña desde hace años.

Del otro lado, El Polaco es uno de los nombres más reconocidos de la movida tropical. El cantante confirmó su participación en el evento y, al momento del cara a cara, fue directo: "Arriba van a hablar las manos". El vínculo entre ambos viene de lejos. Sarmiento recordó que coincidieron en el ámbito del fútbol: cuando él jugaba en Banfield, enfrentó a Temperley, el club del que El Polaco es hincha. "Le ganamos 4-1 en cancha nuestra", contó el exjugador entre risas.

Chicanas, un "feat" y una apuesta con Messi de por medio

El cara a cara entre ambos dejó momentos de tensión y también de complicidad. Sarmiento reconoció que el ida y vuelta "estuvo bastante picante" y que se conocen "hace un montón". Pero la pelea no quedó solo en el ring: durante la presentación, Sarmiento le propuso a El Polaco grabar una colaboración musical. La idea surgió cuando el exfutbolista recordó su etapa como cantante junto a "Juli" de Los Turros y admitió que ya había pensado en hacer algo con el referente tropical.

La propuesta se mezcló con una apuesta que tiene a Lionel Messi como figura central. Según contó Sarmiento, el cantante le había prometido una guitarra si ganaba. Pero el exjugador cambió la oferta: "La guitarra la puedo cambiar y hacer un feat con vos".

El Polaco, por su parte, ya había puesto sobre la mesa la camiseta del capitán de la Selección. "Ahora voy a tener una", dijo con convicción. El vínculo del cantante con Messi tiene historia: fue uno de los primeros en grabarle una canción cuando el futbolista recién arrancaba su carrera, aunque nunca tuvo demasiada relación con él ni consiguió una camiseta suya.

Preparación y expectativas

Los dos encaran la pelea con enfoques distintos. Sarmiento apuesta a la disciplina que trae del deporte profesional: "La disciplina de futbolista que es de lunes a lunes, cuidarse en la comida, entrenar, descansar bien". El Polaco, en cambio, reconoce que el ring es un terreno desconocido: "Somos seres humanos. Tenés que estar enfocado, mentalmente de todos los sentidos. Entonces es algo que no lo hice nunca. Capaz que me subo y la gente me hace tener más fuerza". Las manos, dijo, van a hablar ese día.

La pelea entre Sarmiento y El Polaco será uno de los nueve combates de la velada, que también incluye los cruces Cami Mayan vs. Luli González, Renzo Pantich vs. Joaco López y Milica vs. Arigeli, entre otros. Las entradas se pueden conseguir desde $50.000 hasta $165.000. La organización confirmó que la jornada arranca a las 17 en el estadio de Platense, y será la primera vez que Párense de Manos se realiza fuera de la Capital Federal.

Para las nuevas generaciones que siguen el streaming y el entretenimiento, el cruce entre un exfutbolista convertido en personaje mediático y un cantante de cumbia con años de trayectoria tiene un atractivo que trasciende el resultado deportivo. Lo que está en juego no es solo una pelea: es el show, las risas y la posibilidad de ver a dos figuras fuera de su terreno habitual. El 18 de diciembre, en Vicente López, se sabrá si las manos cumplen lo que prometieron.