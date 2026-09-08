Cachete Sierra estaría saliendo con una amiga de Fio Giménez, quien reaccionó de la peor manera: "No me sorprendería..."

En las últimas horas, circularon rumores sobre un romance entre Agustín "Cachete" Sierra y Mar Cosca, amiga de su expareja Fiorella Giménez, lo que encendió el escándalo. El actor y la influencer ya habían levantado sospechas durante el Mundial 2026, pero ahora un viaje juntos a Las Leñas volvió a ponerlos en la escena mediática. Consultada al respecto, la bailarina se sinceró sobre las versiones que indican que están saliendo.

En un móvil con "Puro Show" (El Trece), Fio Giménez no negó el vínculo de amistad con Mar Cosca. "Sí, claro que tenía. Teníamos un buen vínculo, un vínculo muy cercano, de redes, de que nos cruzamos en los streamings. Sí, buena onda. Tampoco te digo que íntima amiga, pero tengo mensajes de ellas diciéndome 'amiga'", reconoció.

Luego, se explayó en lo cuidadosa que fue tras la separación de Cachete Sierra. "Yo una vez que me separé, intenté hablar lo mejor posible de mi expareja. Porque a mí un poco me pesa ser la novia de... Trato de sacarme ese título y siento que yo nunca me colgué de la separación, porque yo pude haber dicho un montón de cosas feas que pasaron y un montón de manejos que él tuvo", reveló la acróbata.

"Siempre me cuidé al extremo. Y dije cosas re lindas siempre cuando quizás no las estaba sintiendo de esa manera. Cuando me separé, cerré una puerta, porque yo iba y volvía, y esta vez siento que me lastimaron tanto que cerré una puerta enorme", fue la dura frase que lanzó Fio Giménez.

Mar Cosca estaría saliendo con Cachete Sierra. (Instagram/@maarcosca).

Sobre los rumores de que su ex está saliendo con su amiga, expresó: "Si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela, porque nosotros hemos compartido recitales juntos, hemos salido los tres". "Tengo mensajes de ella, que me dice, cuando yo recién volví con Agus, que nos amaba y que bueno que habíamos vuelto", explicó la cercanía que tenía con la influencer.

"Entonces yo, Fio, intentando sacar todo el ruido externo, y a cinco meses de haberme separado, quiero confiar en quien yo siento que compartí cinco años de relación, en que no sería capaz de estar saliendo con Mar. Quiero confiar en que son amigos. Si después el tiempo confirma que no es así, y allá ellos, habla más de ellos que de mí. Yo, desde mi lado, me manejé siempre bien, siempre fui respetuosa ", aseveró la bailarina.

Fio Giménez también recordó la vez que, de formas distintas, estuvieron la una para la otra tras sus rupturas de pareja: "Cuando Mar se separó, le mandé un mensaje hermoso. Y cuando yo me separé, ella subió mil fotos a su Instagram abrazada con quien hoy es mi ex (Cachete Sierra)".

"Entonces, cada uno que se haga cargo de sus acciones. Con todas las cosas que pasaron y que no fueron públicas, a mí ya no me sorprendería nada. Pero elijo creer que son amigos. Y si no es así, creo que merezco un mensaje de parte de los dos. Si está pasando algo, me tienen que mandar un mensaje, pero porque si no sería una telenovela por el vínculo que sabíamos que teníamos los tres", cerró, contundente.