Cachete Sierra rompió el silencio sobre Mar Cosca y apuntó contra Fio Giménez: "Es todo tu culpa..."

En los últimos días, Agustín "Cachete" Sierra quedó en el centro del escándalo luego de que circularan rumores de un supuesto romance con Mar Cosca, amiga de su expareja Fiorella Giménez. Tras conocerse la palabra de la bailarina, el actor decidió romper el silencio.

Durante una entrevista con "Puro Show" (El Trece), Sierra fue consultado por las imágenes en las que apareció abrazado con Cosca durante el Mundial. Incómodo ante la situación, responsabilizó al programa por haber difundido las fotografías: "Es todo tu culpa, culpa de ustedes. Yo no subí nada".

Luego, el actor negó que exista una relación amorosa con la influencer y explicó cuál es actualmente el vínculo entre ambos. "Nos llevamos bárbaro, nos conocemos hace tiempo, compartimos el Mundial y ahora una marca en la nieve, nada más", sostuvo.

Además, Cachete insistió en que no hay ningún romance y cuestionó las versiones que surgieron a partir de esos encuentros: "Hemos compartido marcas y demás, pero no tengo nada que decirte al respecto". Y agregó: "Son cosas que crean ustedes, yo no tengo nada que decir".

Mar Cosca, la amiga de Fio Giménez que fue vinculada con Cachete Sierra.

La palabra de Cachete Sierra sobre Fio Giménez

La separación de Fiorella Giménez también apareció durante la entrevista. El actor reconoció que actualmente no mantienen una comunicación frecuente, aunque aseguró que le gustaría poder retomar el diálogo: "No estoy hablando con ella, me encantaría hablar, pero si tengo que salir a hablar por cada rumor que ustedes crean es complicado".

Sierra también se refirió a los dichos de su expareja, quien había expresado su deseo de no quedar encasillada únicamente como "la ex de Cachete". Frente a eso, mostró empatía y consideró que las versiones sobre su vida sentimental pueden afectarla. "La entiendo y seguro le llegan rumores de estas cosas y no le hacen bien", manifestó. De todos modos, remarcó que en la intimidad pudieron conversar sobre el final de la relación y cerrar la historia sin conflictos: "Puertas para adentro hablamos lo que teníamos que hablar y terminamos de la mejor manera".

Cachete Sierra y Fio Giménez estuvieron casi cinco años juntos.

Por último, Cachete reconoció que comprende el posible malestar de Fio por la cercanía entre la ruptura y las especulaciones que surgieron sobre Cosca. "Yo me fui al Mundial, pero después entiendo que estas cosas de que sale un rumor ni bien nos separamos, le duelen o le molestan si se lo cree", explicó.

En ese sentido, el actor se puso en el lugar de su expareja y admitió que él también podría haber reaccionado de la misma manera ante una versión similar. "Si a mí me llegara el rumor pensaría ‘¿20 días después de que nos separamos ya está con alguien?', pero bueno, son cosas que pasan".