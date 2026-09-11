Callejero Fino detenido: se conoció la pericia del arma y su situación se complica cada vez más

La situación judicial de Callejero Fino se complicó en las últimas horas. La pericia sobre el arma que encontraron en su camioneta reveló que la pistola estaba en condiciones de disparar y que tenía la numeración limada. En tanto, María Becerra fue citada a declarar por extraños motivos, y su carrera quedó en pausa con varios proyectos que tenía para arrancar. El cantante permanece detenido junto a su primo, imputados por portación ilegal de arma de guerra agravada por la supresión de la numeración. La Justicia ahora busca determinar de dónde salió el arma y si estuvo involucrada en otros hechos delictivos.

El estudio determinó que la pistola Glock calibre .40 estaba apta para disparar y que contenía doce proyectiles. Ese resultado se suma a los elementos que analiza la Justicia en la causa. El arma la secuestraron durante un procedimiento en Benavídez, partido de Tigre, cuando el cantante y su acompañante circulaban en una Volkswagen Amarok sin patente. Además de comprobarse que la pistola funcionaba, los investigadores detectaron que tenía la numeración registral limada.

Uno de los principales objetivos de la investigación es saber si la pistola pudo haber sido utilizada antes en otros hechos delictivos. Para eso, el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, ordenó analizar una vaina testigo y hacer un cotejo en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).

Ese procedimiento permitirá comparar las marcas que deja el arma con una base de datos de vainas y proyectiles. De esta manera, los investigadores intentarán determinar si existen antecedentes que puedan vincular a la Glock con otros episodios. También buscan recuperar, mediante procedimientos sobre el metal, algún registro de la numeración original que permita conocer su procedencia.

Mientras avanzan estas medidas, el músico sigue detenido. La Justicia ya rechazó los pedidos de excarcelación que presentó su defensa, al considerar que existen riesgos vinculados con una posible fuga o con el entorpecimiento de la investigación.

La causa también alcanzó a su primo, Steven Joel Ricca, quien estaba junto al cantante al momento del procedimiento. A los dos los imputaron por la portación ilegal de un arma de fuego de guerra agravada por la supresión de la numeración.

Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, declaró ante la Justicia y negó que el arma encontrada en la camioneta fuera de su propiedad. Ahora, el resultado de la pericia y los próximos estudios serán determinantes para establecer cómo continúa su situación procesal.

Un arma que complica el panorama

La pericia complica el cuadro del cantante por varios motivos. Primero, porque una pistola apta para disparar y con doce proyectiles no es un elemento menor: habla de un arma lista para usar. Segundo, porque la numeración limada agrega un agravante que la propia imputación contempla. Y tercero, porque el cotejo balístico puede abrir una puerta hacia otros expedientes.

El análisis del SAIB es clave en ese sentido. Si las marcas del arma coinciden con las de una vaina o un proyectil usado en otro delito, la causa podría dar un giro. Por eso la fiscalía puso el foco ahí. También intenta recuperar el número original de la pistola, un trabajo que se hace sobre el metal y que a veces permite reconstruir la numeración borrada.

Aunque Callejero Fino dijo que el arma no le pertenecía, un video demuestra lo contrario.

Qué puede pasar con la detención

Por ahora, la defensa no logró que le concedan la excarcelación. La Justicia considera que hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dos argumentos habituales en causas por tenencia ilegal de armas de guerra. El hecho de que el arma tenga la numeración suprimida refuerza esa postura.

El cantante negó ser el dueño de la pistola. Esa declaración será una pieza central en la estrategia de su defensa. Pero el resultado de la pericia y los estudios que faltan definirán si esa versión alcanza para despegar su responsabilidad o si, por el contrario, la investigación avanza hacia una imputación más pesada.