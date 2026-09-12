Callejero Fino lleva dos semanas detenido y su abogado reveló cómo se encuentra: "Muy confiado, vamos a tener un..."

El abogado de Callejero Fino, Diego Storto, habló después de la declaración que el cantante brindó ante la Justicia y contó cómo se encuentra tras pasar dos semanas detenido en el marco de la causa por portación de arma de guerra. El letrado reconoció que la situación no es sencilla para el artista, aunque aseguró que después de la audiencia se mostró confiado respecto del futuro de la investigación, a pesar de los resultados de la pericia del arma del artista.

"Obviamente es una mala condición", señaló Storto en una entrevista con C5N al ser consultado sobre cómo encontró al cantante. Sin embargo, inmediatamente destacó: "Está muy confiado, después de la audiencia de hoy".

En ese sentido, consideró que la declaración que Callejero Fino dio ante la Justicia podría ser importante para avanzar en la causa. "Entiendo que declaró lo que quizá debió haber declarado antes", sostuvo. Durante la entrevista, Storto también se refirió a la primera declaración del cantante y reconoció que, desde su perspectiva, hubiera tomado otra decisión. "Eso hubiese sido fundamental, hubiese declarado eso el primer día", afirmó el abogado.

Ante la consulta sobre si su estrategia no coincidía con la del profesional que representaba anteriormente a Callejero Fino, respondió: "No me gusta hablar mal de los colegas, pero yo no hubiese tomado esa estrategia". Según explicó, la decisión de no declarar en ese momento formaba parte de la estrategia de la defensa anterior. "La estrategia del otro profesional era que no declare", sostuvo.

Storto explicó que la Justicia otorgó una prórroga de 15 días para continuar con la investigación y que durante ese período se realizarán distintas medidas de prueba. "Tenemos 15 días de prórroga en donde el fiscal, con un buen criterio, excelente criterio, nos abrió la prueba", indicó.

Entre las medidas pendientes mencionó las pericias sobre los teléfonos y otras pruebas que podrían ayudar a corroborar la versión que Callejero Fino brindó durante la audiencia. El abogado aclaró, de todos modos, que no puede anticipar el contenido de esa declaración porque podría afectar las próximas medidas de investigación.

Uno de los principales puntos de la causa es el arma que fue encontrada dentro del vehículo que manejaba Callejero Fino. Según explicó Storto, la defensa sostiene que la fiscalía debe demostrar que el arma pertenecía al cantante.

Además, señaló que el arma tenía la numeración limada, aunque posteriormente pudo establecerse mediante un revenido químico cuál era su numeración y, según explicó, no estaría vinculada con otro delito. "Una vez que sale el revenido químico del arma, se establece la numeración y ese arma no está ligado, pegada a ningún delito", sostuvo.

Sobre la posibilidad de que Callejero Fino recupere su libertad una vez transcurridos los 15 días de prórroga, Storto fue cauteloso: "No, yo no estoy diciendo que va a quedar libre, ni mucho menos". Sin embargo, terminó la entrevista con una perspectiva positiva sobre el futuro del cantante: "Con la sensación de que vamos a tener un buen resultado".

La causa por portación de arma de guerra avanza mientras el músico permanece detenido en la Comisaría 4ª de Benavídez. La defensa apuesta a que las pericias y la nueva declaración permitan revertir la situación procesal del cantante, que enfrenta una pena mínima de tres años y seis meses de prisión si la investigación confirma los cargos en su contra.