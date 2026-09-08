Callejero Fino: María Becerra podría ser citada a declarar y se conoció el motivo

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, continúa detenido luego de que la Justicia rechazara nuevamente el pedido de excarcelación presentado por su defensa. En las últimas horas, una nueva pericia sobre el arma secuestrada sumó información a la causa y trascendió que María Becerra podría ser convocada como testigo.

El estudio realizado sobre la pistola Glock calibre .40 determinó que el arma estaba en condiciones de disparar. El elemento había sido encontrado el domingo 30 de agosto dentro de la Volkswagen Amarok en la que circulaban el artista y su primo, Steven Joel Ricca, cuando fueron detenidos en Benavídez por circular sin chapas patente.

A partir de este resultado, el fiscal Cosme Iribarren dispuso nuevos análisis para profundizar la investigación. La vaina utilizada durante la pericia será comparada en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística, con el objetivo de establecer si existen registros que permitan vincular esa pistola con otros hechos. Además, los investigadores intentarán recuperar la numeración original, ya que se encuentra limada.

La causa sumó además nuevos testimonios. Mientras Callejero Fino cuestionó el procedimiento policial y negó que el arma fuera suya, su primo sostuvo que desconocía que estuviera dentro del vehículo. Otros testigos respaldaron el accionar de los efectivos que participaron del operativo.

En paralelo, la fiscalía busca reconstruir qué ocurrió antes y después del arresto. En ese sentido, de acuerdo a lo informado por Clarín, una de las personas que podría ser convocada a declarar es María Becerra, junto con su pareja, el músico J Rei. La posible citación estaría relacionada con el cumpleaños al que, según manifestó Callejero Fino al momento de ser detenido, se dirigían aquella noche. Por ahora, la medida no fue confirmada oficialmente por la fiscalía.

Mientras avanzan las distintas medidas judiciales, el músico permanece alojado en la comisaría de Benavídez junto a Ricca. La investigación busca determinar la procedencia del arma y establecer si tuvo alguna participación en otros episodios, mientras se analizan nuevas declaraciones para completar el expediente.