Callejero Fino salió de la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria: "Confiando en la Justicia..."

Luego de que la Justicia le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, este miércoles 7 de octubre Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, salió de la cárcel en la que se encontraba detenido desde el 30 de agosto.

A la salida de la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez, el cantante de RKT habló con la cronista Sofía Úbeda para "El diario de Mariana" (América TV). "Estoy tranquilo, confiando en la Justicia y en mi abogado", expresó el músico, mientras se dirigía al auto junto al letrado Diego Storto.

Consultado por las amenazas que recibió durante su tiempo en prisión por parte de su exmanager, el artista fue contundente: "Lo que tenía que declarar, lo declaré".

Respecto al arma con numeración limada que la policía halló en la guantera de su camioneta sin patente, Callejero Fino afirmó: "Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado".

Por otro lado, el cumbiero destacó el apoyo de su círculo íntimo: "Mi familia, una masa". Y se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina: "Qué lástima que se nos va. Lo vamos a extrañar. Messi, te amamos".

En el cierre de sus declaraciones, Callejero Fino, quien cumplirá prisión domiciliaria en su domicilio en Pilar, anunció que no descarta su regreso a la música.