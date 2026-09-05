Callejero Fino sufrió un nuevo revés judicial y la Justicia volvió a negarle la excarcelación: "Sigue detenido..."

El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, continuará detenido luego de que la Justicia rechazara nuevamente este viernes el pedido de excarcelación presentado por sus abogados. La misma resolución alcanzó a su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años, quien lo acompañaba al momento del arresto. Ambos permanecen alojados en la Comisaría 4ª de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre. La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías de San Isidro, Mariana Schemberger, quien además autorizó el análisis del teléfono celular del músico, que además perdería su oportunidad de debutar en la actuación.

El episodio que derivó en la detención ocurrió el domingo 30 de agosto durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre en Villa La Ñata. Callejero Fino y su primo circulaban en una camioneta Volkswagen Amarok sin patentes cuando fueron interceptados . Al abrir la puerta del vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada y doce cartuchos en el cargador. Según fuentes policiales, el arma estaba a simple vista, en el compartimiento de la puerta delantera izquierda.

La investigación se concentra en determinar el origen del arma secuestrada, ya que la numeración suprimida impide rastrear su procedencia . Durante su indagatoria ante el fiscal Cosme Iribarren, el músico negó ser el propietario de la pistola. Su defensa, encabezada por el abogado Diego Storto, alegó que la camioneta no tenía patentes porque el cantante venía de grabar un videoclip, una explicación que la Justicia consideró insuficiente.

El rechazo a la excarcelación se basó en el riesgo de fuga y la posibilidad de que el músico entorpezca la investigación. La portación ilegal de arma de guerra contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, lo que legalmente impide que espere el juicio en libertad. La situación judicial de Alvarenga se complica aún más por sus antecedentes penales: en 2018 fue condenado a seis años de prisión por un robo, aunque cumplió parte de la pena bajo arresto domiciliario. Este antecedente anula cualquier beneficio de condena en suspenso.

Otro de los puntos centrales de la investigación está puesto en los teléfonos celulares secuestrados a Callejero Fino y a su primo . La jueza Schemberger autorizó el peritaje de los dispositivos para determinar si su contenido puede aportar información sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho.

Según fuentes judiciales, los peritos analizarán conversaciones, archivos y otros datos que permitan establecer posibles vínculos con la pistola y reconstruir los hechos previos al operativo. El fiscal Iribarren tiene plazo hasta el viernes próximo para definir si solicita la prisión preventiva del cantante.

A pesar del rechazo a la excarcelación, los abogados de Callejero Fino pueden apelar la decisión ante una instancia superior. También existe la posibilidad de solicitar la libertad bajo caución, aunque será la Justicia la que deberá evaluar las condiciones del caso. Mientras tanto, la investigación continuará avanzando con la expectativa de que las pericias tecnológicas y las declaraciones de testigos permitan esclarecer el origen del arma y definir el rumbo de una causa que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.