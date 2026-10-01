La tajante respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si fue invitada a la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "Claramente que..."

El casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser uno de los eventos del año. La boda, que coincide con la de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, tiene fecha y lugar confirmados. En ese contexto, Cami Homs, expareja del futbolista y madre de sus dos hijos, Francesa y Bautista, fue consultada al respecto y se refirió de manera categórica.

En un móvil con "LAM", la modelo dejó en claro qué piensa de la nueva etapa sentimental de Rodrigo. Sin mostrarse incómoda por la situación, aseguró que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos.

"¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijas?", le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América TV. Con total naturalidad, Cami respondió: "Sí, claro. Y nada, todo bien".

La boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel será en diciembre.

Consultada si sus hijos le dijeron algo sobre el casamiento, Cami Homs fue clara en su postura: "No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada que decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos".

Incluso, reveló si le llegó o no la tarjeta de invitación a la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "No, no, no (me invitaron)". "Está todo bien, pero no, claramente que no", comentó acerca de la posibilidad de que, a pesar de la escandalosa separación que afrontaron, el futbolista del Inter de Miami pudiera invitarla como un gesto de cordialidad.

Por último, cuando le preguntaron si asistiría al casamiento de su expareja con la "Triple T", Cami Homs no dio lugar a dudas sobre su negativa a concurrir al evento: "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual".