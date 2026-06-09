Cami Mayan habló de la polémica de Ailén Cova con la serie "Muchachas": "¿Yo hice algo malo?"

El estreno de "Muchachas", la serie sobre las mujeres de la "Scaloneta", destapó una interna por quienes son las protagonistas y quienes, en cambio, están ausentes en el documental. Luego de que trascendiera que Ailén Cova pidió bajar su parte en la producción, Cami Mayan fue consultada por la polémica. Allí lanzó un filoso comentario en contra de la modelo y Alexis Mac Allister.

En un móvil con "Sálvese quien pueda" (América TV), Mayan comenzó hablando con picardía del tema: "Se grabó en 2024. Conmigo no hablaron nada. Creo que antes del Mundial no era tan relevante".

"Estaba todo grabado, pero prefirieron que esa parte no saliera por pedido de Ailén, ya que se sentiría un poco incómoda con esto de que le llegara un hate de parte tuya o de tu fandom", le contó el cronista del ciclo de Yanina Latorre, a modo de sacarle alguna declaración a la integrante de "Patria y familia" (Luzu TV).

Ailén Cova habría pedido no salir en la serie "Muchachas" por miedo al hate de las fans de Cami Mayan.

A lo que Cami Mayan reclamó: "¿Por qué estoy dando la cara de algo que nombraste a una, dos, tres, cuatro personas y ninguna soy yo?". "No entiendo por qué tengo que estar dando la cara por otra persona. Siento que para el resto es incómodo; para mí es incómodo porque no tengo nada para decir. Me quedo en una incógnita, de un lugar raro, un gris legal el medio", argumentó la modelo, visiblemente cansada de que le pregunten por lo mismo.

Ante la pregunta sobre el hate por parte de sus fans hacia la pareja de Alexis Mac Allister y sobre su intervención para que eso no ocurra, la influencer hizo un contundente descargo que dejó en claro su postura.

"Lo que yo te puedo decir es que cada vez que me replanteo si hacer o no algo, cuando no estoy segura, me pregunto: ‘¿Yo hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien con esto? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo'. Si el resto no puede responderse esa pregunta, es algo que yo no puedo responder", sentenció Cami Mayan.