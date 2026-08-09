Cami Mayan reveló el motivo por el que demandó a Alexis Mac Allister tras su separación: "Me banqué todas..."

Lejos de apaciguarse, el escándalo entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister tras su separación sigue sumando capítulos. Luego de revelar el comentario del futbolista que afectó su autoestima, la influencer se refirió a la demanda judicial que inició contra el jugador de la Selección Argentina.

Durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la creadora de contenido, que recientemente se mostró a los besos, recordó el difícil período que atravesó después de terminar una relación de cinco años, marcada también por la convivencia en el exterior. Según explicó, la ley establece un plazo de seis meses para iniciar el reclamo económico, pero en aquel momento el dolor ocupaba toda su atención: "Era lo que menos quería ocupar mi cabeza".

Con el paso del tiempo, su entorno le hizo saber que podía avanzar y que, de acuerdo con su interpretación, tenía derecho a hacerlo. Fue entonces cuando decidió comenzar el proceso: "Llegó un momento en que dije ‘¿si realmente existe la posibilidad de hacer esto, por qué no lo haría?' Si en todo caso no me corresponde, que me lo diga quien se encargue de decirlo", sostuvo. Y agregó: "Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?".

Además, Mayan contó lo que significó enfrentarse a una familia con fuerte presencia en el fútbol y la política. En ese contexto, se definió como una "hormiguita" frente a un gigante y cuestionó si debía renunciar a su reclamo por estar en una posición de menor poder: "Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de un familia de futbolistas y políticos y dije ‘uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante'. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?".

Cami Mayan junto a Alexis Mac Allister.

Finalmente, la influencer explicó que también pensó en el mensaje que transmitiría si decidía no seguir adelante. "¿Qué mensaje estoy dando o en qué lugar me estoy poniendo si por ser la parte más chiquita dejo de reclamar algo que acá dice que me corresponde? Después de hacer todas estas reflexiones dije, vamos para adelante, lo hago", expresó sobre una determinación que terminó convirtiéndose en un extenso proceso judicial.