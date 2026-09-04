Cami Mayan vende un curso para tener una cola como la ella: cuánto cuesta

En las últimas semanas, Cami Mayan estuvo en el centro mediático por la compensación económica que le reclama a Alexis Mac Allister tras su escandalosa separación en Inglaterra. Al margen de ello, la influencer volvió a ser noticia, aunque esta vez por emprender un nuevo negocio: la venta de su rutina de glúteos.

Con un público fijo que ya la seguía para ver sus videos sobre moda y maquillaje, Mayan supo monetizar el mal momento que atravesó luego de su ruptura con Mac Allister. Fue así que se sumó al ciclo "Patria y familia" (Luzu TV) y que lanzó su marca de cosméticos. Ahora, la modelo comenzó un proyecto que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

En compañía de Lucas Ortega, su entrenador, la influencer lanzó "GAP con Cami Mayan". Se trata de un plan de entrenamiento para glúteos, abdomen y piernas, con el objetivo de "esculpir el tren superior".

"Tres clases por semana -lunes, miércoles y viernes- que combinan entrada en calor, fuerza y core, con explicación de cada movimiento antes de ejecutarlo", describieron junto al precio, que es 35 mil pesos.

Cami Mayan se mostró muy contenta y entusiasmada con este emprendimiento. "Qué dupla", "Genios", "Siempre del Club Atlético Cami Mayan", fueron algunos de los comentarios lindos que le dejaron los usuarios en el video que la muestra haciendo algunos de los ejercicios.