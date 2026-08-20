La fuerte frase de Cami Mayan sobre la compensación económica que le reclama a Alexis Mac Allister: "Porque sos mujer..."

Cami Mayan fue consultada sobre en qué estado se encuentra la compensación económica que le reclama a Alexis Mac Allister por despojarla de sus pertenencias tras la escandalosa separación cuando ya convivían en Europa. Lejos de esquivar la pregunta, la influencer habló abiertamente sobre el tema y soltó una frase explosiva sobre lo que los demás piensan de ella y/o de otras mujeres que están en su misma situación.

Abordada por el móvil de "Puro show" (El Trece), Mayan dejó en claro que su relación con Mac Allister es historia pasada y superada, pero que espera celeridad por parte de la Justicia. "Me encantaría que se termine el tema. Yo cerré este ciclo en lo personal, así que ojalá que se cierre en todos los ámbitos", afirmó la modelo.

Consultada por el estado de su reclamo por compensación económica, contó que "todo sigue su curso en la Justicia", aunque "bastante lento", teniendo en cuenta que las acciones legales se iniciaron en 2023. "Ojalá todo sucediera mucho más rápido, a mí no me hace gracia seguir esperando ni seguir con esto pendiente", sostuvo la integrante de "Patria y familia" (Luzu TV).

Cami Mayan habló sobre la compensación económica que le reclama a Alexis Mac Allister. (Instagram/@camimayan).

Respecto al monto que le correspondería, Cami Mayan explicó que es la Justicia la que determina la cifra a pagarse y que eso se estima por el patrimonio del demandado, en este caso, el de Alexis Mac Allister.

En otro tremo de la nota también se refirió a las críticas que recibe por reclamar un resarcimiento económico. "Tal vez hay cosas que no entienden o no se tiene tanta idea, por ejemplo veo mucho que dicen: 'Ay, pero le dio un auto y un departamento'. ¿Dónde está el auto y el departamento?", manifestó, entre risas.

"Entonces creo que se cree algo que no es real y con base en eso se sigue construyendo esa narrativa. Creo que a nadie le gustaría que lo saquen de su casa, que hizo y que armo todo de un momento a otro. Si hay una ley que lo ampara es por algo, tal vez también hay derechos de los derechos que tenemos todos", contrapuso Cami Mayan, quien recordó lo ocurrido con Mac Allister: "Tuve que devolver mi auto, tuve que dejar mis cosas, armé todo para que me lo manden y nunca me lo mandaron".

"Te dicen que tenés una ley que te ampara para hacer el reclamo, vas y lo haces, creo que cualquiera lo hubiese hecho eso", subrayó la influencer, quien reprodujo las críticas que le hacen constantemente: "Ah, porque sos mujer estás pidiendo plata, sos un gato, sos una interesada, solo querés dinero, no trabajas, andá a trabajar, te mereces que te pase algo malo. Y yo no le hice nada malo a nadie", concluyó.