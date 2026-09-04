Cande Vetrano reveló los secretos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río: "Ella no sabía nada..."

Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas, antes de su casamiento con Pedro Rosemblat. La cantante había dejado señales de la escapada en redes sociales y luego publicó imágenes del festejo en su cuenta oficial de Instagram. Candela Vetrano contó que el grupo organizó la sorpresa sin que Lali conociera los planes, recorrió bares gays y compartió comidas y bebidas durante la estadía. La escapada reunió a seis amigas y sumó remeras con estampas de parejas conocidas de la Argentina y referencias a bodas.

La presencia de la cantante en la ciudad brasileña comenzó a generar sospechas entre sus seguidores antes de que la artista confirmara el motivo de la escapada. Las pistas surgieron de publicaciones hechas por integrantes de su círculo y de encuentros que tuvo con fanáticos durante esos días.

Las historias de Instagram de Mery del Cerro fueron parte de las señales que los usuarios cruzaron en redes. A eso se añadieron las fotografías que algunos seguidores se tomaron con la cantante en las calles cariocas, en el hotel donde se hospedaba y en boliches de la cidade maravilhosa.

Candela Vetrano fue una de las viajeras y también participó de la organización de la despedida. La actriz describió la experiencia como una salida marcada por las risas y por la convivencia de un grupo de amigas que compartió varios días lejos de sus rutinas.

En una entrevista con "Había que decirlo", por Somos Prende, Vetrano recordó el clima que se generó durante la estadía. "Nos reímos mucho. ¿Viste cuando estás con amigas y tenés esa sensación de pedo natural, que ya cualquier cosa que pasa te causa gracia?", relató para contextualizar la escapada.

La actriz explicó que Lali no había sido informada sobre el programa que habían preparado. "La sorprendimos, era todo muy divertido. Ella no sabía nada. No le gusta que la sorprendan, pero le tocó", dijo sobre el momento en que la cantante descubrió el plan del grupo.

Vetrano conoce a Lali desde sus comienzos en "Chiquititas", en 2006. A lo largo de los años también compartieron distintos trabajos en televisión, una relación que se reflejó en la participación de Candela en la escapada organizada para celebrar la próxima boda de su amiga. Para Vetrano, la despedida tuvo además un valor personal. La actriz está en pareja con Andrés Gil y ambos recibieron el año pasado a su primer hijo, Pino.

Por eso, la salida a Río de Janeiro representó una oportunidad para volver a viajar acompañada por amigas. "Fue un viaje de amigas. Yo hacía un montón que no me iba en grupo", afirmó Vetrano. La frase situó la escapada fuera de una reunión breve o una salida de una sola noche: las seis integrantes compartieron el traslado, el alojamiento y una agenda de actividades en Brasil.

Uno de los elementos que acompañó las salidas fueron las remeras temáticas diseñadas por la propia Cande. Cada prenda incorporaba una imagen vinculada con parejas o casamientos de figuras conocidas en la Argentina: Boy Olmi y Carola Reyna, Floricienta vestida de novia o incluso Diego Maradona junto a Claudia Villafañe el día de su boda.

La idea de Lali casándose fue el punto de partida, aunque la actriz decidió modificarla. Según contó, le parecía "muy de marketing todo, muy merch", por lo que propuso que las prendas aludieran a casamientos de celebridades . La alternativa llevó a una pareja icónica del espectáculo nacional. "Ahí apareció Carola con Boy, a quienes amamos y son nuestra refe de amor. Fue hermoso y las remeras quedaron bárbaras", señaló.

El grupo que se trasladó a Río de Janeiro estuvo integrado por seis personas. Además de Lali, Cande y Mery del Cerro, viajaron las actrices Justina Bustos y Sol Jaite y la directora Morena Fernández Quinteros. Durante la entrevista, a Vetrano le preguntaron si alguna integrante del grupo estaba soltera y si habían vivido una despedida con mucho descontrol.

La actriz respondió sin entrar en la situación sentimental de las demás viajeras: "Fuimos a todos bares gays, comimos y bebimos mucho", respondió. Las pruebas mostraron cómo algunos fanáticos se fotografiaron con ella allí, además de hacerlo en las calles cariocas y en el hotel, antes de que la cantante revelara las postales del festejo que anticipa la que se presenta como una de las bodas del año.



