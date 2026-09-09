Carla Peterson cruzó a Javier Milei por sus dichos sobre la baja de la natalidad: "Eso es violencia..."

Carla Peterson volvió a expresar públicamente su postura frente a uno de los debates que generó repercusiones en los últimos días.

La actriz cuestionó las declaraciones de Javier Milei relacionadas con la caída de la natalidad en la Argentina y rechazó especialmente la manera en que se planteó el rol de las mujeres frente a esta problemática.

La actriz habló sobre el tema durante una entrevista con Infobae, donde analizó el impacto que pueden tener las expresiones de quienes ocupan lugares de poder y se mostró especialmente crítica con el concepto de las mujeres como "repositoras de las personas".

Carla Peterson apuntó contra los dichos de Javier Milei

Al referirse a esa expresión, Peterson fue contundente y manifestó: "Cuando escucho que hablan de las mujeres como repositoras, eso es violencia".

La actriz también cuestionó las consecuencias que, según su mirada, puede generar este tipo de mensaje en la sociedad. En ese sentido, sostuvo: "Desde arriba baja la violencia así, como en cataratas".

Sus palabras apuntaron no solamente a la discusión sobre la natalidad, sino también a la responsabilidad que tienen las autoridades al momento de instalar determinadas ideas en el debate público.

La reflexión de Carla Peterson sobre la violencia cotidiana

Durante su análisis, Peterson también hizo referencia a situaciones que forman parte de la vida cotidiana y que, según planteó, muestran que todavía existen discursos y comportamientos que necesitan ser revisados.

"Casos como este, todos los días", afirmó la actriz al profundizar sobre la problemática.

En esa línea, remarcó que todavía existe una parte de la sociedad que mantiene determinadas concepciones y se resiste a modificarlas. "Sigue habiendo gente que opina así y que no le interesa pensar de otra manera", sostuvo.

El debate por la caída de la natalidad en Argentina

Las declaraciones de Carla Peterson se dieron en medio de la discusión pública por la disminución de la natalidad en el país.

En ese contexto, también cobró relevancia el argumento que relacionó la caída de los nacimientos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Sin embargo, existe una diferencia temporal entre ambos fenómenos: la ley IVE se sancionó en 2020, mientras que la natalidad argentina registra una tendencia descendente desde 2014.

Ese dato forma parte de la discusión alrededor de las posibles causas de la disminución de los nacimientos y volvió a instalar el tema en la agenda pública.

Una postura contundente

Con sus declaraciones, la artista se sumó al debate desde una mirada crítica hacia los dichos del Presidente y puso el foco en la manera en que se habla de las mujeres al abordar la problemática demográfica.

La actriz dejó así una postura clara frente a las expresiones que cuestionó y remarcó la importancia de prestar atención a los discursos que, desde su perspectiva, pueden reproducir formas de violencia y estigmatización.

El mensaje que dejó Carla Peterson

Más allá de la discusión sobre las cifras de natalidad, Peterson llevó el debate hacia otro terreno: el impacto de las palabras y las ideas que circulan desde los espacios de poder.

Su frase "Eso es violencia" sintetizó el rechazo de la actriz a una mirada que, según planteó, reduce a las mujeres a una función exclusivamente reproductiva. Con esa definición, cerró su intervención y dejó planteada una discusión que continúa generando fuertes posiciones en la sociedad.