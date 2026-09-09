Carmen Barbieri le pasó factura a Fede Bal por Evelyn Botto: "Me dejaste..."

Carmen Barbieri fue invitada a "Sería increíble", el programa del canal de streaming Olga, y terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la emisión. En medio de la charla, la actriz decidió comunicarse con su hijo, Fede Bal, y aprovechó la conversación para hacerle un particular reclamo relacionado con Evelyn Botto, su actual pareja.

La relación entre Fede y Evelyn lleva alrededor de un año y ambos mantienen un vínculo que les hace bien. Sin embargo, Carmen, desde su lugar de madre y con su habitual sentido del humor, aprovechó la comunicación para sacar a relucir una situación que todavía tiene presente.

Carmen Barbieri sorprendió a Fede Bal con una pregunta inesperada

Durante la conversación telefónica, Carmen fue directamente al punto y le hizo a Fede una pregunta que rápidamente derivó en un reclamo. "¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?", quiso saber la actriz.

Su hijo no dudó en responder: "En Nueva York con mi novia". La respuesta fue suficiente para que Barbieri retomara una vieja cuenta pendiente. La actriz recordó que, según habían acordado, ese viaje lo iban a realizar juntos.

Sin dejar pasar la oportunidad, la conductora le preguntó: "¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado en que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca".

Fede Bal intentó ponerle un freno al reclamo y le marcó que todavía era demasiado pronto para semejante reproche: "Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo".

Pero Carmen Barbieri no quiso dejar el tema ahí y volvió a apuntar directamente a Evelyn Botto. "Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere?", lanzó la actriz.

La divertida dinámica entre Carmen Barbieri y su hijo

Aunque el intercambio tuvo momentos de reclamo, la situación se dio dentro de un tono completamente humorístico. Carmen aprovechó la charla para mostrarse como una madre celosa que todavía recuerda aquella promesa de viajar junto a su hijo.

Fede, por su parte, intentó relativizar la situación y evitar que el reclamo de su mamá escalara. El ida y vuelta dejó expuesta, una vez más, la particular relación que mantienen, marcada por la confianza, el humor y las chicanas.

El momento que se volvió viral

La conversación entre Carmen Barbieri y Fede Bal rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y generó repercusiones entre los seguidores de ambos.

La frase "Me dejaste por ella" terminó convirtiéndose en el resumen perfecto de una escena en la que Carmen encontró una manera muy particular de reclamarle a su hijo por aquella Navidad en Nueva York.

Más allá de la situación puntual, el intercambio dejó uno de esos momentos televisivos en los que el humor familiar, los reproches y el cariño se mezclan frente a las cámaras.