Caro Calvagni sorprendió al contar cómo encaró a Nico Tagliafico: "Lo empecé a..."

Hay historias de amor que comienzan con una gran casualidad y otras que necesitan de un pequeño empujón para que todo empiece a suceder. En el caso de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico, hubo un poco de las dos.

La pareja lleva varios años junta, pero sus comienzos estuvieron lejos de ser una historia de película. En una charla con "Sería increíble" (Olga), Caro decidió volver a aquellos primeros encuentros y contó detalles que hasta ahora no se conocían tanto.

Entre anécdotas, Calvagni recordó cómo apareció el futbolista en su vida cuando todavía jugaba en Banfield y reveló un dato que sorprendió: fue ella quien tomó la iniciativa para acercarse.

Una amiga de su mamá fue la responsable del encuentro

Todo comenzó durante unas vacaciones. Caro Calvagni acompañaba a su mamá a distintos lugares y, en una de esas ocasiones, terminó compartiendo una merienda con una amiga de ella.

La mujer le preguntó por su situación sentimental y, casi como quien no quiere la cosa, apareció la posibilidad de presentarle a un jugador de fútbol. La hermana de esa amiga salía con un futbolista de Banfield, club en el que por entonces jugaba Nicolás Tagliafico.

"A Nico me lo presentó una amiga de mi mamá; fue mucha casualidad. Yo estaba de vacaciones y acompañaba a mi mamá a todos lados; la acompañé a juntarse con su amiga y en ese encuentro de merienda me pregunta sobre mi soltería y justo dio la casualidad de que su hermana salía con un jugador de Banfield y Nico jugaba en ese club", recordó.

Caro Calvagni vio una foto y decidió buscarlo

La primera impresión también tuvo su cuota de espontaneidad. La amiga de su mamá le mostró una fotografía de Nico que había encontrado en Google y Caro reconoció que le había parecido "lindo".

A partir de ese momento comenzó una historia que primero pasó por las redes sociales. Sin demasiadas vueltas, decidió seguir al futbolista en Facebook. "Lo empecé a seguir en Facebook para darle el gusto, me aceptó al toque y a la semana le escribí", contó.

El contacto no quedó solamente en ese primer mensaje. Nico Tagliafico también comenzó a seguirla en Instagram y fue entonces cuando Caro Calvagni volvió a tomar la iniciativa.

"Él me empezó a seguir en Instagram y yo le puse: ‘Hola, ¿cómo estás?'. El ‘no' ya lo tenía", relató entre risas.

El primer encuentro después del entrenamiento

Después de intercambiar mensajes durante un tiempo por Facebook, el futbolista le pidió su número de teléfono. La conversación finalmente derivó en una propuesta concreta: almorzar después de uno de sus entrenamientos.

"Ahí me propuso ir a almorzar después de un entrenamiento de él y me gustó la propuesta. Habíamos hablado tanto previamente que la cita fluyó muy bien", explicó Caro al recordar aquel primer encuentro.

Lo que comenzó con una conversación virtual rápidamente pasó a convertirse en una relación que, según sus propias palabras, no volvió a interrumpirse.

Una relación que tuvo que adaptarse al fútbol

Los primeros meses no fueron sencillos para verse con frecuencia. Ambos eran muy jóvenes y todavía vivían con sus padres, mientras que la carrera futbolística de Tagliafico comenzaba a tomar distintos caminos.

Por eso, durante aquella primera etapa podían encontrarse una vez por semana o incluso cada 15 días.

"En ese momento éramos muy chicos, vivíamos con nuestros papás. Hasta que un día él se mudó y se fue a Independiente, hubo un bache en el que capaz se iba a jugar a otro país o provincia; no sé qué hubiese pasado ahí porque era todo muy reciente", recordó.

Ese período estuvo marcado por la incertidumbre propia de una carrera deportiva que podía llevarlo a distintos destinos. Sin embargo, la historia continuó y, con el paso del tiempo, ambos lograron consolidar el vínculo que había comenzado de una manera tan casual.

El casamiento después del Mundial de Qatar

Años después de aquel primer contacto, la pareja llegó a uno de los momentos más importantes de su historia: el casamiento.

El "sí, quiero" llegó en 2022, poco después del Mundial de Qatar, una competencia que tuvo a Nico Tagliafico como uno de los integrantes del plantel campeón del mundo.

Caro contó que los preparativos de la boda coincidieron con la previa de la competencia y que incluso tuvo que organizar detalles mientras se preparaba para la final.

"Nos casamos a la vuelta de Qatar, una locura. Yo planificaba los detalles de la boda mientras me preparaba para la final; Nico participó de todo del casamiento. Durante el periodo del Mundial no, pero previamente sí", relató.

La modelo también reconoció que el resultado de aquella final tenía un peso especial para ella. "Podría haber sido post final perdida el casamiento, pero me moría", confesó.

La propuesta de matrimonio de Nico Tagliafico a Caro Calvagni.

Una boda atravesada por la emoción del Mundial

Al recordar aquel momento, Caro definió el casamiento como "una locura", especialmente por la adrenalina y la felicidad que rodeaban a la Selección Argentina después de la consagración en Qatar.

La celebración llegó entonces en un contexto imposible de olvidar para quienes formaban parte de la vida de Tagliafico y para todos los argentinos que habían seguido el recorrido de la Scaloneta.

Aquel festejo marcó otro capítulo de una historia que había comenzado muchos años antes, cuando una amiga de su mamá le mostró una foto de un joven futbolista de Banfield.

Nicolas Tagliafico y Caro Calvagni tuvieron su boda soñada.

De un mensaje en Facebook a una historia de amor

Lo que empezó con una presentación casual, una foto encontrada en Google y un mensaje en redes terminó convirtiéndose en una relación que atravesó cambios de clubes, distancias, un Mundial y, finalmente, un casamiento.

Y aunque hoy forman una pareja consolidada, Caro no tuvo problemas en reconocer que, al comienzo, ella fue quien decidió animarse a dar el primer paso.

Su relato permitió conocer el lado más cotidiano de aquella historia: no hubo una gran escena romántica para empezar, sino curiosidad, mensajes y una invitación a almorzar que terminó cambiando el rumbo de ambos.