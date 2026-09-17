Casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: se conoció la invitación que confirma cuándo y dónde será la boda

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser la boda del año y cada vez falta menos para que este acontecimiento ocurra. Mientras la artista continúa con su gira internacional con "Futttura", donde sigue dando que hablar con sus expresiones públicas vinculadas a su salud mental y al conflicto legal por su patrimonio, se conoció la imagen de la presunta invitación que habría elegido la pareja para celebrar su unión en matrimonio.

Este jueves 17 de septiembre, Gustavo Méndez mostró la tarjeta al aire de "La Mañana con Moria" (El Trece). Con el correr de los minutos, la imagen circuló en distintos medios y en las redes sociales, desatando comentarios de todo tipo.

Según se pudo observar en la imagen difundida, la misma tiene un diseño elegante y minimalista, en tonos blancos y celestes. De acuerdo con el periodista, Tini y De Paul eligieron una flor que estaría relacionada con el amor, la prosperidad y el comienzo de una nueva etapa.

La tarjeta de invitación que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían elegido para su casamiento. (Foto: Créditos a Gustavo Méndez).

Además, la invitación confirma como fecha de casamiento el 19 de diciembre, a la vez que señala como lugar del evento El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. "Tini & Rodri. Los esperados con mucho amor", se puede leer en detalle.

La tarjeta también tendría información destinada a los invitados, como el código de vestimenta, indicaciones para llegar al lugar y otros pormenores de la esperada celebración.