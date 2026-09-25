Casi 40 años de radio: el legado que deja Oscar "Negro" González Oro

Con la muerte de Oscar "Negro" González Oro, la radio argentina despide a una de sus figuras más reconocibles. A lo largo de casi cuatro décadas, el conductor construyó una carrera que lo llevó por las principales emisoras del país y que, en su mejor momento, lo convirtió en el conductor más escuchado de las mañanas de la AM.

De Rivadavia a Radio 10

González Oro empezó su carrera en Radio Rivadavia, emisora a la que definió como un lugar especial en su recorrido y a la que volvería más adelante. Pasó también por Radio La Red, donde condujo Dos de Oro, hasta llegar a su etapa de mayor exposición en Radio 10, donde condujo El oro y el moro durante 15 años. Según datos de la época, el programa llegó a rozar los 50 puntos de share, una marca poco habitual en la radiofonía argentina, y se mantuvo como líder de audiencia durante una década, con cerca de un millón y medio de oyentes diarios en todo el país.

En enero de 2014, tras un año de caída en el rating frente al programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, González Oro anunció su salida de Radio 10.

El regreso a Rivadavia y la despedida de los medios

Años después volvió a Radio Rivadavia, donde condujo La vida misma. Allí, en abril de 2021, y ya radicado en Uruguay, anunció en vivo su retiro de los medios: "Me llegó la jubilación y en esta profesión se llama retiro. Estoy anunciando el retiro del 'Negrito Oro'", dijo al aire. Explicó entonces que la decisión respondía a "un cansancio moral" por la situación del país y a un desgaste físico y espiritual, y remarcó que quería recuperar el tiempo con sus hijos, del que sintió haberse perdido buena parte por la profesión.

En esa última emisión, compañeros y oyentes de toda su carrera le dedicaron mensajes de despedida. La periodista Débora Plager, que había dado sus primeros pasos junto a él en Rivadavia, resumió lo que representaba su estilo al aire: "La intimidad de la radio permitía que tuviese a tanta gente alrededor, que te habla como familia y nunca se vieron la cara. En la radio no podés mentir (...) Es honestidad pura".

Un breve regreso a la tele y la negativa a volver a la radio

Aunque se había despedido de los medios, en 2023 regresó brevemente a la pantalla para reemplazar a "Pollo" Álvarez en Nosotros a la mañana (El Trece), previo a la llegada de Fabián Doman. Ese mismo año, tras versiones de un posible regreso a la radio argentina, rechazó una propuesta de Radio 10: "Yo quiero un medio, como en los que siempre trabajé, como en Rivadavia, en La Red, en Radio 10 (...) Y hoy los medios no me van a permitir hablar como estoy hablando hoy", explicó, y apuntó contra la polarización política como uno de los motivos de su decisión de quedarse en Uruguay.

Con casi cuatro décadas de radio y televisión, y una de las voces más identificables de la AM, Oscar González Oro deja una marca imborrable en la historia de los medios argentinos.