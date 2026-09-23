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Caso Homero Pettinato: rompió el silencio el hombre acusado de amenazar al humorista

Hernán Bloquero, el joven señalado por el comediante, habló en tevé sobre su presencia en las inmediaciones de Olga y se refirió al gesto que realizó frente al estudio. Enterate qué dijo, en la nota.

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Este lunes, Homero Pettinato denunció ante la Justicia que un hombre vinculado a su ex Sofi "La Reini" Gonet lo amenazó de muerte mientras realizaba su programa de streaming en Olga. El episodio generó repercusiones y puso el foco en el historial de hostigamiento que la influencer asegura sufrir desde hace una década. Ahora, el acusado rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

En diálogo telefónico con Pablo Layús para "Primicias Ya", por América TV, Hernán Bloquero, como se presenta públicamente, se refirió a su presencia en las inmediaciones del canal de streaming y rechazó las acusaciones en su contra. También habló de los tatuajes que tiene relacionados con la joven: "Yo no me los hice ni por fanatismo ni por admiración, y mucho menos por obsesión". Según explicó, se los realizó porque "fue una promesa" vinculada a un aspecto de su vida privada.

Al ser consultado por el video en el que aparece realizando un gesto que Pettinato interpretó como una amenaza, reconoció que su reacción ocurrió después de un intercambio previo en redes sociales: "Todo el mundo sabe que, sea quien sea, sea famoso, sea la reina de Inglaterra, sea quien sea que se mete con los tatuajes que yo me hice por Sofi Gonet, sabe que yo salto enfurecido".

Por otra parte, el hombre oriundo de Junín explicó por qué se encontraba en la zona de Palermo Hollywood cuando ocurrió el episodio. Según su relato, su presencia allí fue circunstancial: "Estaba de casualidad, sí, estaba, fui a pasear, fui a pasar la primavera (...) y andaba por la zona ahí de Palermo Hollywood y de casualidad porque pasé por ahí, sin darme cuenta".

El gesto que advirtió a Homero Pettinato. (Foto: Instagram).&nbsp;
El gesto que advirtió a Homero Pettinato. (Foto: Instagram). 

Finalmente, ante la consulta sobre la denuncia penal y una posible presentación ante la Justicia este viernes, respondió: "Yo estoy dando mi versión, o sea, yo ahora no me encuentro en Buenos Aires".

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