Caso Romina Gaetani: la Justicia indagó a su expareja Luis Cavanagh por la denuncia de violencia de género

En diciembre de 2025, Romina Gaetani radicó una denuncia formal contra su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Tras varios meses de investigación, trascendió que la Justicia de Pilar indagó al empresario en el marco de la causa iniciada por la actriz.

La medida fue impulsada por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, encabezada por María José Basiglio. Según trascendió, la funcionaria habría reunido elementos suficientes para avanzar con la investigación contra Cavanagh. El expediente continúa ahora su curso en la Justicia.

En junio, Gaetani había hablado públicamente sobre el proceso durante una entrevista con Catalina Dlugi. En aquella oportunidad, la actriz había expresado sus dudas respecto del futuro del expediente: "Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas. Mi ex tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la Justicia".

Durante la charla, además, la protagonista de "Soy Gitano" contó cómo vivió el vínculo y aseguró que durante mucho tiempo no logró identificar determinadas situaciones como violentas. "El abuso emocional, físico, económico, no lo vi porque creí, porque estaba enamorada, porque perdonaba y porque volvía cada vez que él me pedía volver a la relación", explicó.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh estuvieron dos años juntos.

Gaetani también recordó el episodio que, según su relato, marcó un antes y un después. "Hubo un hecho muy violento que hizo que yo pusiera mi teléfono en altavoz y llamara a mi amiga abogada. Ella se comunicó con el 911 y escuchó las cosas que pasaron dentro de esa casa. Y dije: ‘Hasta acá yo puedo llegar'". Ahora, la causa suma un nuevo capítulo con la indagatoria de Cavanagh.