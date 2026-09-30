Causa L-Gante: desalojaron a los ocupantes de una propiedad de su familia

Días atrás, L-Gante quedó en el centro de la escena mediática luego de ser denunciado por amenazas. La situación comenzó cuando una familia ingresó a una propiedad vinculada a los allegados del cantante, ubicada en General Rodríguez. Tras los allanamientos al líder de la "Cumbia 420" y la perimetral que le impusieron para que no se acerque a la denunciante, ahora se conoció que los ocupantes fueron desalojados de la casa.

El pasado 15 de septiembre, varias personas ingresaron al inmueble, entre ellas algunos menores de edad. Con el correr de los días, la tensión fue en aumento y la pareja que permanecía allí decidió recurrir a la Justicia. Según su relato, tanto Elián Valenzuela, nombre real del artista, como personas de su entorno los habrían amenazado para que abandonaran la vivienda.

Tras la actuación de las autoridades, se concretó el desalojo de la familia que había ocupado la propiedad. El lugar pertenece a la tía y a la abuela de L-Gante y ahora quedó nuevamente a disposición de sus propietarias.

Claudia, madre del cantante, contó en diálogo con Vero Lozano cómo atravesaron el procedimiento. "Por suerte fue todo muy rápido, no tuvimos que esperar", expresó en "Cortá por Lozano" (Telefe), al referirse al momento en que finalmente recuperaron el inmueble. Además, señaló que actualmente la casa cuenta con seguridad para impedir que vuelva a producirse una situación similar.

Desalojaron a los ocupantes de una propiedad de la familia de L-Gante. (Foto: Captura Telefe).

Vero, propietaria de la vivienda, también brindó detalles sobre los pasos que siguieron antes de concretar el desalojo. Según explicó, hubo dos instancias de mediación con la familia que se encontraba allí. "En la primera no se presentaron, le cortaron a la fiscal y en la segunda yo me presenté con abogado", relató sobre el proceso.

Durante esos encuentros, la mujer aseguró que los ocupantes reconocieron la situación en la que se encontraban, aunque plantearon que no tenían otro lugar donde vivir. "Ellos dijeron que eran conscientes de que estaban usurpando, pero que estaban en situación de calle y que se iban a ir cuando consiguieran algo", señaló. Ante la falta de una salida acordada, Vero sostuvo: "Les pedimos de buena manera que se fueran, pero no había forma".

La casa pertenece a la tía y la abuela de L-Gante. (Foto: Captura Telefe).

Mientras tanto, Micaela, la joven de 23 años que denunció a L-Gante, había dado otra versión de lo ocurrido durante una entrevista en "La Mañana con Moria" (El Trece). En ese momento, relató que el artista se presentó en el domicilio acompañado por varias personas y aseguró: "Vino con armas para sacarnos de acá".

La denunciante sostuvo que la situación se produjo rápidamente y que el grupo habría llegado armado. "Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados. Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio y le hablaron más que nada a mi pareja", explicó.

Según su relato, el cantante les habría dado un plazo para retirarse del inmueble. "Elián nos decía que nos daba una hora para que nos vayamos porque sino iba a prender fuego todo", afirmó. Luego, detalló la supuesta amenaza dirigida a su pareja: "Elián le dijo 'Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas'". La presencia de sus hijos durante aquel episodio, señaló, fue uno de los motivos que la llevó a realizar la denuncia.