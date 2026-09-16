Causa L-Gante: le pusieron una restricción perimetral al cantante tras la denuncia por amenazas

En las últimas horas se realizaron una serie de allanamientos en inmuebles de L-Gante, a raíz de una denuncia contra el cantante por amenazas. Tras varios días de investigación, la Justicia tomó una determinación y le impuso al líder de la "Cumbia 420" una perimetral para que no se acerque a la denunciante.

La investigación comenzó el 29 de agosto, cuando una mujer presentó una denuncia y aseguró haber recibido intimidaciones vinculadas con el desalojo de la vivienda que ocupa junto a su pareja. Según su relato, las amenazas surgieron bajo el argumento de que la propiedad pertenecería a la familia de Elian Valenzuela, nombre real del artista.

La medida fue dispuesta por la fiscal Florencia Toscano, quien también estableció el cese del hostigamiento. "La fiscal Florencia Toscano dispuso el cese de hostigamiento y una restricción perimetral", informó el Pampa Mónaco en "La Mañana con Moria". La resolución se apoyó en elementos reunidos durante la investigación.

Según explicó el periodista, el expediente incorporó una importante cantidad de registros audiovisuales. El dictamen se hizo "en base a que tiene por acreditado los hechos que se denuncian y sumó 68 videos del centro de monitoreo", precisó durante el programa. La disposición alcanza a las personas señaladas en la causa y también contempla a sus familiares.

L-Gante recibió una perimetral. (Foto: Captura El Trece).

La resolución establece que "los imputados, Elian Ángel Valenzuela, Elías Jorge Cruceño y Aaron del Médico eviten cualquier tipo de contacto con las víctimas de autos y su familia por interpuesta persona, por medios tecnológicos, es decir, Whatsapp, redes y demás y prohibición de acercamiento a la casa donde viven". De esta manera, quedan alcanzados tanto los encuentros presenciales como las comunicaciones virtuales.

En cuanto al expediente, la acusación contempla amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego. El Pampa Mónaco explicó que ambos delitos, considerados en concurso real, pueden alcanzar una pena de hasta cinco años. Además, aclaró que la situación vinculada con la usurpación del inmueble se tramita por separado y "no es lo que hace a la investigación en sí".

La situación judicial de L-Gante suma otro antecedente que podría tener relevancia en el proceso. El cantante cuenta con una condena firme en suspenso por seis hechos similares. Ahora, la Justicia deberá avanzar con la investigación y determinar los próximos pasos en una causa que vuelve a poner al referente de la "Cumbia 420" en el centro de la escena.