Cayó el rating de "Popstars" a pocos días de su debut: los detalles

"Popstars", la gran apuesta de Telefe, debutó este lunes para competir en la franja con la segunda temporada de "Es mi sueño", el programa de Guido Kaczka que se emite semana a semana en El Trece. Si bien el estreno del regreso del reality musical veinticinco años más tarde supo despertar la curiosidad de la audiencia, con el correr de los programas el interés del público disminuyó gradualmente, lo que quedó en evidencia en la caída de los números.

Al igual que en 2001, año en que nació Bandana, el formato está en búsqueda de la próxima banda pop femenina. Con esa misión como propósito, el ciclo es conducido por Nico Vázquez y está acompaño por un jurado estelar conformado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García, sin olvidar a Martín Cirio, quien se desempeña como "coach espiritual" de las concursantes.

En su primer episodio, Vázquez le dio la bienvenida a las más de tres mil aspirantes reunidas en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca. Llegadas desde distintos puntos del país y de países limítrofes, las participantes tuvieron unos pocos segundos para demostrar sus habilidades en el canto o en el baile, dejando audiciones para el recuerdo y para el olvido. Para curiosidad del público, Valentina, la hija de Mario Pergolini, fue una de las jóvenes que audicionó con una canción de Britney Spears. Durante la jornada, "Popstars" cosechó una exitosa performance en el canal de las tres pelotas, donde se posicionó como lo más visto del día con un promedio de 11,3 puntos de rating y un pico de 12,3.

Valentina Pergolini en su audición en "Popstars",

El martes comenzaron las audiciones de a cinco candidatas por vez en el reality de Telefe. Las jóvenes pasaron bajo la atenta mirada del jurado: algunas pasaron a la siguiente etapa y otras se quedaron en el camino. En su segundo día al aire, el certamen alcanzó un promedio de 10,2 puntos, ganó en su franja y fue lo más visto del día. Aunque no se puede soslayar que bajó 1,1 puntos con respecto al estreno.

La exparticipante de "La Voz Argentina 2022" emocionó a Ángela Torres en "Popstars".

El día posterior la brecha entre "Popstars" y "Es mi sueño" se achicó por causa del partido entre River vs. Independiente de Santa Fe por la Copa Conmebol Sudamericana. Pese a que Miranda se unió al jurado y a que una exparticipante de "La Voz Argentina 2022" conmovió a Angela Torres, el ciclo musical en su tercera emisión marcó 8,4 puntos. Si bien ganó en su franja, se ubicó en el cuarto lugar de lo más visto del día junto con la telenovela "Avenida Brasil".

150 chicas comenzaron el jueves las audiciones individuales en las que interpretaron varios temas de un repertorio de diez canciones que le otorgó la producción del programa. Muchas de ellas pasaron de ronda, pero otras no lo lograron, ya sea por nerviosismo, desafinación u olvidarse la letra. Valentina Pergolini, si bien pasó de etapa, decidió renunciar al reality por su convocatoria en la nueva temporada de la serie "En el barro". En tanto, "Popstars" midió 9,1 puntos, subió 7 décimas con respecto a la emisión anterior y fue el tercer programa de mayor audiencia del día.

Con este panorama, el formato experimentó una caída gradual en sus números luego del pico de rating que obtuvo en su estreno. Habrá que ver si esta tendencia continúa extendiéndose a medida que avanza la competencia o si, en cambio, se invierte con una mejoría en sus resultados.