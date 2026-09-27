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Cazzu confirmó el romance con su bailarín tras su separación de Christian Nodal: las fotos de la primera salida juntos

La cantante jujeña volvió a apostar al amor luego de la ruptura con el padre de su hija. Así, se mostró junto a Ignacio Colombara en público. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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Cazzu (33) le dio una segunda oportunidad al amor y blanqueó su nueva relación con el bailarín Ignacio Colombara (27), con quien protagonizó su primera aparición pública, lo que fue captado por las cámaras. La pareja acudió este viernes por la noche al teatro Dumont 4040 para disfrutar del espectáculo "Animal", dirigido y protagonizado por el coreógrafo de la artista, Maty Napp.

Esta salida romántica marcó un punto de inflexión en la vida sentimental de la cantante jujeña, dado que es la primera vez que se la ve acompañada de un hombre tras la escandalosa separación de Christian Nodal, el padre de su única hija, Inti, en mayo de 2024. Desde entonces, había optado por mantener un bajo perfil.

Durante la función se los notó a Cazzu e Ignacio Colombara disfrutando del espectáculo y, una vez finalizado, se dirigieron a los camarines para saludar afectuosamente al coreógrafo, responsable de la dirección y coreografía del show.

Cazzu junto a Maty Napp. (Foto: Móvilpress)
Cazzu junto a Maty Napp. (Foto: Móvilpress)

Tras ello, ambos se retiraron del lugar y fueron fotografiados caminando juntos de la mano, sonrientes y mostrando gestos de complicidad. Incluso, se lo observó a Ignacio sosteniéndola de la cintura a la artista.

Cazzu blanqueó a su nuevo novio, Ignacio Colombara. (Foto: Instagram/@lomaspopucom).
Cazzu blanqueó a su nuevo novio, Ignacio Colombara. (Foto: Instagram/@lomaspopucom).

Lo que se sabe del joven que conquistó el corazón de "La jefa del trap" es que es mendocino y viene de familia de artistas. Además de bailarín, es actor y continúa siendo integrante del elenco de la gira internacional de Cazzu.

El vínculo entre ambos comenzó de manera profesional, cuando Ignacio Colombara integró el elenco de la gira de la jujeña Latinaje y participó en la puesta en escena interpretando diferentes personajes.

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