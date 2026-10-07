Charly García apareció en la despedida de Lionel Messi y desató una ovación en el Monumental: el video

Además de los shows que acompañaron la despedida de Lionel Messi en el Monumental, diversas celebridades no se quisieron perder este evento histórico y dijeron presente desde las tribunas. En este contexto, una de las figuras que sorprendió con su presencia fue Charly García.

El partido de la Selección Argentina ante Benín reunió a miles de hinchas y también a personalidades del espectáculo que no quisieron perderse el homenaje al capitán albiceleste. En medio de la expectativa por el encuentro, las cámaras de la transmisión enfocaron al ícono del rock nacional, que siguió el evento desde un sector exclusivo del estadio de River.

La presencia de Charly tuvo un significado especial por el vínculo que ya había comenzado a construir con Lionel Messi. En septiembre de 2025, después del triunfo de Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias, el músico había visitado al plantel en el vestuario y tuvo la oportunidad de conocer personalmente al futbolista.

Tiempo después, el capitán recordó aquel encuentro y describió la emoción que sintió al estar frente al referente del rock argentino. "Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia. Como que me encandiló su presencia. Fue algo muy loco", contó en una entrevista con Luzu TV.

La despedida en el Monumental reunió a unas 86 mil personas y combinó fútbol, música y homenajes para cerrar una etapa histórica de Messi con la camiseta argentina. La aparición de Charly no pasó inadvertida: al ser visto desde las tribunas, el músico recibió una ovación de los hinchas presentes, según se pudo ver en un video compartido por Blender.