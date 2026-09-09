Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que los unió durante casi 50 años

Este miércoles 9 de septiembre se conoció la triste noticia sobre la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung. Su extensa trayectoria profesional ocupó gran parte de su exposición pública, pero poco se sabía sobre su vida privada. El conductor formó una familia numerosa junto a Cristina Seoane, su gran amor durante casi cincuenta años.

A lo largo de ese tiempo, atravesaron momentos de felicidad, crisis y situaciones difíciles. Juntos fueron padres de Federico, María y Magdalena, y luego llegaron siete nietos. Para Gelblung, además, su familia siempre ocupó un lugar fundamental, incluso durante los años de mayor exigencia laboral.

En una de sus últimas entrevistas, realizada en julio pasado, el periodista habló sobre el esfuerzo que hacía para estar presente en la crianza de sus hijos pese a sus compromisos profesionales. "Me rompía el alma para poder cumplir con mi familia. Nunca dejé de almorzar con mis hijos, salvo que estuviera de viaje", le aseguró a La Nación.

Antes de Seoane, Gelblung estuvo casado con María Inés Velasco. La pareja pasó por el altar en la Abadía de San Benito, en Palermo, pero el matrimonio duró apenas unos años.

Tras la relación fallida, un encuentro con Cristina Seoane cambió su vida para siempre. El primer acercamiento ocurrió durante una producción para la revista Gente. Por entonces, él era director de la publicación y ella comenzaba a hacerse un nombre como modelo. Ambos conversaron durante aquella jornada y quedaron interesados, aunque el romance tardó en llegar.

Chiche Gelblung junto a su esposa, Cristina Seoane. (Foto: Crónica/ Nahuel Ventura).

Al año siguiente volvieron a encontrarse y, para ese momento, Seoane ya estaba separada. Gelblung la incorporó como productora fotográfica de la revista y el vínculo comenzó a tomar otra forma. Finalmente, en 1977 iniciaron su historia de amor y ese mismo año contrajeron matrimonio.

Seoane recordó tiempo después aquella primera impresión que tuvo del periodista: "Chiche tenía el pelo largo, con flequillo y una corbata muy grande... Estaba muy bueno". Con el paso de los años, aquella atracción inicial se transformó en una pareja que atravesaría casi cinco décadas.

Sin embargo, los primeros tiempos no fueron sencillos. Las conquistas de Gelblung provocaron varias crisis entre ambos. En medio de una de esas idas y vueltas, Cristina decidió alejarse de la revista y terminar con el vínculo laboral. "Empezamos a pegar onda y terminé de novia con mi jefe... Hasta que nos peleamos y renuncié", detalló.

Chiche Gelblung y su familia.

Después de aquella separación, Gelblung hizo todo lo posible para reconquistarla. Flores, bombones y propuestas para compartir cenas fueron parte de su estrategia. Finalmente, Cristina aceptó darle una nueva oportunidad y ambos lograron dejar atrás aquella etapa.

Con el paso del tiempo, Gelblung hablaba de aquel vínculo con orgullo y destacaba el deseo que siempre tuvo de formar una familia. "Yo tenía muchas ganas de formar una familia. Construimos una linda historia y seguimos como el primer día que nos conocimos: con atracción a flor de piel", aseguró.

Y sumó: "A mí me sigue gustando como el primer día; si no, no podríamos estar juntos. Porque no soy capaz de estar con una persona que no me atraiga físicamente, independientemente de sus otras cualidades; no podría sostenerlo".