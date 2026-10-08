Chloé Bello acusó a Matías Martin de maltratarla junto a su equipo: "Me pareció triste, era gente que..."

Chloé Bello cruzó con firmeza a Matías Martin luego de sus publicaciones en redes sociales. La modelo ratificó que su bronca apuntaba directamente al periodista y a su equipo de trabajo tras sentirse ridiculizada en pleno aire radial. Frente a las excusas del conductor, ella decidió no callar más y exponer una situación de destrato personal que encendió las alarmas en el espectáculo.

El choque entre Chloé Bello y Matías Martin sumó un capítulo de altísima tensión en las últimas horas. Todo arrancó cuando la modelo hizo un duro descargo en sus historias digitales para denunciar maniobras de humillación y comentarios descalificadores durante su visita al programa radial Todo Pasa. Si bien al principio no dio nombres de manera explícita, el cruce tomó impulso público y la propia protagonista confirmó luego que las flechas iban dirigidas al reconocido periodista.

La reacción de Martin no tardó en llegar, pero lejos de apaciguar las aguas, generó mayor indignación en la modelo. El conductor ensayó una tibia defensa al declarar que entre ambos existía una relación de amistad y buena onda, e incluso insinuó que la crítica no la interpretaba como propia. Sin embargo, Bello rechazó esa postura de plano. En nuevas declaraciones periodísticas, remarcó que las faltas de respeto resultaron evidentes desde los primeros minutos de la charla y tildó la actitud del equipo como una falta de códigos imperdonable.

Según el relato de Bello, el trasfondo de la tirantez guarda relación con su negativa previa a aceptar una propuesta de índole personal por parte del conductor. Esa decisión, según la mirada de la modelo, derivó en una entrevista marcada por la picardía mal intencionada, las rotulaciones despectivas y los ataques solapados bajo el paraguas del humor radiofónico. "Me pareció triste, era gente que yo respetaba muchísimo", soltó Bello con notable amargura al recordar el episodio. Asimismo, la integrante de la mesa radiofónica, Emilse Pizarro, quedó envuelta en la recriminación por haber sumado comentarios agresivos sin justificación alguna.

Lejos de retroceder, la modelo encuadró el episodio dentro de una problemática social más profunda. Remarcó que la ridiculización, el intento de descalificar o la objetivación de la mujer representan formas concretas de violencia que nadie debe naturalizar en los medios de comunicación. A sus 39 años, dejó en claro que la etapa del silencio terminó para ella y descartó cualquier chance de regresar a ese estudio.