Cinthia Fernández enfrentaría una millonaria deuda y podría tener serias complicaciones: "La intimaron..."

A pesar de que meses atrás Cinthia Fernández consiguió un fallo sin precedentes en la Justicia, tras ganarle una pulseada a Facebook y Meta, ahora vuelve a estar en el centro de la escena mediática por una deuda millonaria. Según trascendió, una importante suma la acorralaría y podría generarle complicaciones.

La información fue difundida por Yanina Latorre en "SQP" (América TV), donde puso bajo la lupa la situación económica de la mediática. El conflicto estaría relacionado con las expensas del barrio privado de Escobar en el que reside junto a sus hijas.

De acuerdo con lo expuesto al aire, el monto pendiente correspondiente a la propiedad de Cinthia ascendería a $3.752.720,94. La cifra aparece asociada a la unidad identificada con su apellido y habría generado malestar entre los habitantes del complejo.

"En el barrio están muy enojados", aseguró Yanina al presentar la documentación durante el programa. El problema, además, no se limitaría a la vivienda de la mediática, ya que existe un importante número de propietarios con obligaciones sin cancelar.

La situación tomó una dimensión mayor por el impacto que tienen esas cuentas pendientes sobre el funcionamiento del lugar. Según explicaron en "SQP", el total adeudado por los morosos superaría los 20 millones de pesos.

La deuda que enfrenta Cinthia Fernandez.

Ese dinero debe ser afrontado por quienes cumplen regularmente con sus compromisos para garantizar el mantenimiento de los servicios y la seguridad del predio. Por eso, el reclamo de los vecinos apunta a que los propietarios regularicen cuanto antes sus respectivas situaciones.

La administración del complejo ya habría realizado gestiones para intentar cobrar lo adeudado. En ese sentido, Yanina explicó que Cinthia fue notificada, aunque hasta el momento no habría obtenido una respuesta concreta.

"La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", contó la conductora. Además, agregó que "los vecinos piden por favor" que quienes tienen pagos pendientes comiencen a ponerse al día.