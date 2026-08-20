Comenzó la segunda temporada de "Es mi sueño": qué famosos cantaron y cómo les fue en su primera presentación

Tras la consagración de Margarita Ponce en la gran final que se llevó adelante en el Teatro Ópera, este miércoles 19 de agosto a la noche arrancó la segunda temporada de "Es mi sueño", el reality de Guido Kaczka. A diferencia de la primera edición, los participantes son reconocidas figuras que deberán demostrar sus habilidades musicales. En su primer programa, algunos famosos se lucieron en sus primeras presentaciones y otros no tanto.

El ciclo de canto, que se emite de lunes a viernes a las 21.15 en la pantalla de El Trece, arrancó con el debut de un nuevo jurado. El "Puma" Rodríguez se sumó a Abel Pintos, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

Leticia Brédice inauguró la pista junto a Josefina Rusconi para interpretar "Lunes por la madrugada", de Los Abuelos de la Nada. La actriz arrancó su participación con el pie derecho, dado que obtuvo las cuatro luces verdes.

La votación unánime a favor de los concursantes se mantuvo durante las tres presentaciones siguientes, donde subieron al escenario Guillermo Andino junto a Gisela Lepio para cantar "Fly me to the moon", de Frank Sinatra; Natalia Pastorutti junto a Ignacio Almeyda para cantar "La media vuelta", de Luis Miguel; y Yayo Guridi junto a Sofía Arburua para interpretar "Un día de domingo", de Michael Sullivan.

Emilia Attias fue la más floja de la noche. Su perfomance junto a Ignacio Marini -con quien cantó "It's my life", de Bon Jovi- no convenció al jurado, obtuviendo solo dos luces verdes, las de Jimena Barón y Abel Pintos. Al momento de la devolución, el jurado coincidio en que los concursantes se mostraron inseguros y les faltó "conexión" entre sí, motivo por el que Emilia seguirá en la competencia, pero deberá seguir buscando a su pareja de canto.

Finalmente, Lio Ferro obtuvo tres luces verdes en su presentación junto a Sabrina Kseminski, con quien interpretó "Locuras contigo", de Rombai, mientras que "Pipino" Cuevas se llevó las cuatro luces verdes en su debut junto a Wanda Berdún, con quien cantó "Cielito lindo", de Pedro Infante.



