Cómo empezó el romance de La Joaqui y Tiago PZK, según Yanina Latorre: "Encerraditos, bomba y bomba..."

La separación de La Joaqui y Luck Ra sigue sumando capítulos inesperados y, en las últimas horas, una nueva versión sacudió el ambiente del espectáculo, y la confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK, ex amigo del cuartetero, dejó a todos sin palabras. Yanina Latorre soltó un dato que encendió todas las alarmas: un supuesto fin de semana a solas entre la cantante y Tiago PZK en un lujoso predio rural.

Este nuevo episodio se suma a la tensa pulseada mediática que los artistas mantienen desde que se conoció la ruptura, con acusaciones cruzadas y mensajes en redes que no dejan lugar a dudas de que la historia está lejos de terminar. La revelación de Latorre, sumada a los descargos públicos de los implicados, convirtió el rumor en el tema central de la farándula argentina, generando una ola de reacciones y especulaciones sobre los verdaderos alcances de este vínculo.

La información que desató la polémica llegó de la mano de Yanina Latorre, quien a través de sus historias de Instagram soltó la versión con su característico estilo filoso y sin vueltas. La periodista aseguró que hace unas semanas, los artistas habrían alquilado una casa en el exclusivo Rancho Contento, ubicado en Cañuelas, y permanecieron allí todo un fin de semana. "Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba", escribió Latorre, quien además detalló que, a pesar de la convivencia, ambos se cuidaron de no ser descubiertos: no hicieron contenido juntos para sus redes sociales y mantuvieron un perfil bajo, aunque ella sí publicó imágenes desde el lugar hablando de lo hermoso que era el paisaje.

Este fin de semana de campo no sería el único indicio. Latorre también mencionó una salida previa en la que habrían sido vistos junto a las hijas de la cantante en el Ecoparque de Palermo, un dato que, según la panelista, demuestra que el acercamiento entre ambos no es tan reciente como algunos suponen.

A esto se suma que Tiago PZK habría compartido imágenes grabadas desde la casa de La Joaqui, otro detalle que alimentó las versiones sobre una relación que ya venía gestándose en silencio. La confirmación de estos encuentros fue clave para que el rumor tomara fuerza y dejara de ser una simple especulación de redes.

La mecha de esta polémica la encendió el propio Luck Ra, quien, tras varias semanas de silencio y en medio de los rumores, publicó un descargo en sus redes sociales que, para muchos, funcionó como una confirmación indirecta.

El cantante cordobés negó haberle sido infiel a La Joaqui y, en un tramo de su mensaje, sostuvo: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo". Estas palabras fueron leídas como un misil directo a Tiago PZK, con quien el cordobés compartía una amistad, y terminó de instalar la idea de un romance entre su expareja y el rapero.

Frente a estas declaraciones, La Joaqui no se quedó de brazos cruzados y respondió con un descargo contundente en el que cuestionó duramente a Luck Ra por exponer su vida privada. La cantante aseguró que la relación con el cordobés terminó hace dos meses y que la decisión no partió de ella.

Además, rechazó cualquier sospecha de infidelidad y desligó el nuevo vínculo de una superposición con su relación anterior. "Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos", le escribió, en clara referencia a Tiago PZK. De esta manera, no negó el acercamiento, sino que lo enmarcó en una historia previa.

El escándalo llegó a su punto más álgido cuando, este domingo, Tiago PZK se sumó a la controversia con un video en sus redes sociales. En la grabación, el artista aparece cantando un fragmento de una canción inédita que dice "te gustan villeros", una frase que, en el contexto de la pelea con el cantante de cuarteto y el origen villero de La Joaqui, fue interpretada como una indirecta de alto voltaje.

La publicación no hizo más que agregar leña al fuego y reactivar las versiones sobre la cercanía entre el rapero y la cantante de RKT, dejando en claro que los tres actores de esta novela están dispuestos a seguir jugando con las reglas de la exposición pública.

Este cruce mediático revela una compleja red de relaciones personales y profesionales que trasciende lo meramente sentimental. Luck Ra, al exponer el nuevo vínculo de su ex pareja, no solo busca desmarcarse de las acusaciones de infidelidad, sino que también utiliza el escándalo como una herramienta para reposicionar su imagen en el ojo público.

La Joaqui, por su parte, parece querer tomar el control de su narrativa personal, defendiendo la legitimidad de sus sentimientos y rechazando la idea de que su vida privada sea moneda de cambio. La intervención de Tiago PZK, aunque sutil a través de su música, demuestra que no es un mero espectador y que está dispuesto a jugar su propio partido en esta controversia. Más allá de la veracidad de los dichos de Yanina Latorre, lo cierto es que esta historia ya se convirtió en un fenómeno mediático que seguirá dando que hablar en los próximos días.