Cómo está Mirtha Legrand tras pasar el fin de semana internada: el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa "evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", según informó este lunes el Sanatorio Mater Dei en el nuevo parte médico sobre el estado de salud de la conductora, de 99 años, internada en el centro porteño.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", indica el comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei.

El parte agrega que la diva recibió la visita de sus familiares más cercanos y que, de no mediar cambios, el próximo miércoles 23 se emitirá un nuevo informe médico.

Se trata de la segunda internación de Legrand en lo que va de septiembre. La conductora había reingresado al Mater Dei el viernes 18, apenas cinco días después de haber recibido el alta, tras presentar un cuadro compatible con neumopatía, según había detallado el sanatorio en aquel momento.

La primera internación había comenzado el 7 de septiembre, cuando la conductora se ausentó de sus compromisos televisivos por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. Recibió el alta el domingo 13, pero debió volver a ser hospitalizada por una recaída en su cuadro respiratorio.

Durante estos días, la diva permaneció acompañada por su familia, con la cercanía de su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale, quien la reemplaza al frente de su programa mientras dura la recuperación.