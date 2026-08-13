Cómo quedó la placa de nominados de "Gran Hermano" tras el reingreso de los exparticipantes: fulminante y sorpresas

La noche del miércoles en "Gran Hermano Generación Dorada" tuvo un condimento inédito que desacomodó todas las estrategias. El reingreso de nueve exparticipantes, que esta vez tuvieron voz y voto en el confesionario, alteró el mapa de alianzas y dejó una placa de siete nominadas en la semana 25.

Yipio Pintos, la líder, arrancó la gala con una fulminante sobre Solange Abraham, pero el resto de los votos y los beneficios especiales terminaron de armar una lista donde también figuran Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández y Yanina Zilli. Solo dos jugadoras lograron salvarse y ya son finalistas.

La 23° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, que emite Telefe, tuvo una dinámica diferente a las anteriores. La novedad principal fue que las nueve visitas que ingresaron a la casa para convivir en duplas también pasaron por el confesionario. Cada una de ellas contó con un solo voto, mientras que las jugadoras activas, que son nueve, nominaron con dos puntos cada una . Santiago del Moro, el conductor, anticipó que la placa tendría un mínimo de cinco nominados más la fulminada por la líder, y que los beneficios de los patrocinadores se mantendrían .

Yipio Pintos, que se consagró líder de la semana, usó su beneficio antes de que arrancara la votación general y apuntó directo a Solange Abraham. Esa movida la dejó en placa sin chance de negociación y condicionó el resto de las votaciones, porque las demás jugadoras ya no pudieron votar a Abraham y tuvieron que buscar otros blancos.

El conteo de votos tuvo varios momentos de alta tensión. Luana Fernández concentró sus dos puntos en Yanina Zilli, pero con un detalle que amplificó el golpe: por un beneficio que obtuvo Matías Hanssen, un eliminado anterior, esos votos se duplicaron y llegaron a cuatro contra Zilli. Charlotte Caniggia también apuntó a Zilli con dos votos, y Jenny Mavinga sumó uno más, lo que convirtió a la exvedette en una de las más votadas de la noche.

Zilli, lejos de quedarse quieta, usó su nominación espontánea para dirigir tres votos contra Yipio, la líder. Su visita, Martín Rodríguez, aportó un punto extra en esa misma dirección. Así, la humorista se ganó un lugar en la placa a pesar de ser la líder de la semana.

Alejandra Majluf también recibió una lluvia de votos. Yipio utilizó su beneficio de sponsor para repartir tres puntos contra Majluf y dos contra Mariela Prieto. A eso se sumaron los dos votos de Tamara Paganini, también contra la actriz, que la dejaron con una acumulación considerable en su contra.

Tamara Paganini, por su parte, no quedó afuera de la danza de votos. Jennifer "Pincoya" Galvarini le destinó dos puntos, Majluf otros dos y Steffany "Campanita" Pereira sumó uno más. Esa suma la puso en la cuerda floja. Charlotte Caniggia también recibió su cuota de sufragios: Danelik Galazán (un punto), Mariela Prieto (dos puntos) y Nazareno Pompei (un punto) la nominaron, y con eso completó su pase a placa.

El nombre de Luana Fernández cerró el cuadro de nominados. Sol Abraham le dio dos puntos, Tomy Riguera sumó uno, Brian Sarmiento aportó otro y Catalina "Titi" Tcherkaski cerró con uno más.

La placa definitiva quedó conformada entonces por siete jugadoras: Sol Abraham, Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Yipio Pintos y Yanina Zilli. Las únicas que lograron escapar de la nominación y aseguraron su lugar en la siguiente instancia fueron Mariela Prieto y Pincoya. Quien abandone la casa el lunes 17 de agosto lo hará en dupla con su visita, porque la eliminación es conjunta.