Confirmado: "Avenida Brasil" tendrá segunda temporada y tiene fecha de estreno

Luego de varios meses de rumores, la segunda temporada de "Avenida Brasil" es un hecho. La cadena brasileña TV Globo confirmó que la exitosa telenovela brasileña, que actualmente se emite por las tardes de Telefe, será continuada con una segunda parte que se estrenará en 2027.

Este martes 8 de septiembre, la emisora hizo el anuncio a través de sus redes sociales oficiales con un video conceptual. Allí se ve una computadora con distintas carpetas en pantalla hasta que se abre la correspondiente a "Avenida Brasil", donde finalmente se devela el año previsto para el esperado regreso.

La ficción se estrenó en 2012 y se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil, éxito que se trasladó por toda América Latina. De hecho, llegó a la televisión argentina de la mano de Telefe a fines del año siguiente. Su capítulo final fue transmitido el 7 de julio del 2014 en el Luna Park, superando picos de 27 puntos de rating. La repercusión de la súperproducción fue tal que el canal de las tres pelotas volvió a repetirla en 2015 y 2020.

En la actualidad, "Avenida Brasil" forma parte de la grilla del canal, estando dentro del segmento "Historias de corazón" que conduce Virginia Lago durante las tardes.

A principios de agosto, en medio del furor por el regreso de la telenovela a Telefe, Cauã Reymond fue entrevistado en "Cortá por Lozano". Allí el actor brasileño, que interpretó a Jorgito en la ficción original, habló abiertamente sobre la posibilidad de una segunda temporada, reconociendo que alrededor del proyecto ya circulaban conversaciones concretas.

"No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos", aseguró, visiblemente entusiasmado. Y afirmó: "Están hablando mucho, hay una posibilidad de una continuación".

Hasta el momento, TV Globo no indicó cuál será la fecha exacta del debut ni brindó detalles sobre el argumento de la segunda parte. Tampoco dio alguna información respecto a quiénes integrarán el elenco de esta continuación. Igualmente, el regreso de "Avenida Brasil" ya fue confirmado de forma oficial y será uno de los estrenos con mayor expectativa en el 2027.