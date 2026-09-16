Confirmaron la condena a Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, por abuso sexual: por qué le redujeron la pena

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires revisó este miércoles 16 de septiembre la condena impuesta a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abusos sexuales reiterados y agravados contra la modelo y conductora. Sin embargo, los jueces resolvieron reducir en seis meses la pena: pasó de 19 años a 18 años y seis meses de prisión.

La modificación de la sentencia llegó un día después del casamiento de Prandi con Emanuel Ortega, quienes pasaron por el registro civil para dar el "sí, quiero" en una ceremonia íntima en la que estuvieron ausentes los hermanos de Ortega.

La Justicia rechazó la mayoría de los planteos presentados por la defensa, entre ellos los cuestionamientos vinculados al juicio por jurados, la actuación de sus abogados y la valoración de las pruebas.

No obstante, el Tribunal decidió modificar la pena tras excluir como agravante la conducta posterior de Contardi, al considerar que ese punto no estaba suficientemente fundamentado.

"Para nosotros la reducción es insensible. La condena ya fue ejemplar y marca un antes y un después en causas de este tipo. Yo solo espero algún día poder volver a ver bien a Julieta. Al día de hoy todavía no la volví a ver cómo antes", aseguró Fernando Burlando en diálogo con Infobae.

Cabe recordar que Claudio Contardi había sido condenado el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana y fue a la cárcel inmediatamente después del veredicto.

La causa se inició a partir de la denuncia realizada por Julieta Prandi en 2021, siendo acreditados por la Justicia los hechos ocurridos entre 2015 y 2018, durante la relación de la actriz con el empresario. Con la resolución actual, se mantiene la condena y la detención de Contardi, aunque con la pena fijada ahora en 18 años y seis meses.



