¿Cris Morena apuntó contra Javier Milei en "Margarita"?: "Un villano presidente..."

Este lunes, el estreno de la nueva temporada de "Margarita" quedó envuelto en una fuerte polémica. El revuelo no surgió por los actores ni por la trama de la ficción, sino por una escena puntual. En el fragmento que se viralizó, una de las actrices lanzó una contundente frase que muchos usuarios interpretaron como un "palito" de Cris Morena dirigido a Javier Milei.

En el spin-off de "Floricienta", Isabel Macedo volvió a ponerse en la piel de Delfina, la recordada villana. Durante una de las escenas de la nueva entrega, su personaje lanzó una filosa reflexión que rápidamente comenzó a circular en redes y abrió el debate entre los espectadores.

"Cuando te preguntes cómo puede ser que un villano sea presidente, o una villana sea aplaudida por el público (posiblemente por ella misma), recordá esta verdad universal: porque la gente es estúpida", expresa Delfina en la escena.

El fragmento no tardó en generar repercusiones en las redes. En "X" (ex Twitter) e Instagram aparecieron numerosos recortes del momento y las opiniones quedaron divididas. Algunos usuarios relacionaron las palabras con la actualidad política argentina y señalaron una posible referencia al presidente argentino, Javier Milei.

La frase de "Margarita" que generó revuelo en las redes. (Foto: X/ @ResistenciaNac_).

Del otro lado, seguidores de la ficción y simpatizantes del oficialismo rechazaron esa interpretación. Para ellos, se trata simplemente de una frase acorde al perfil exagerado y malicioso que caracteriza al personaje de Delfina. Hasta el momento, tampoco hubo declaraciones de Cris Morena que vinculen directamente la producción con una crítica a la gestión del líder de "La Libertad Avanza".