Cris Morena fue homenajeada como personalidad destacada de la cultura: "A veces el corazón se llena de agujeritos..."

Cris Morena atravesó una noche cargada de emociones cuando la Legislatura porteña la distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura. Subió al escenario, rompió en llanto y soltó una frase que quedó flotando en el aire: "A veces el corazón se llena de agujeritos". La figura detrás de "Jugate Conmigo" y "Floricienta" aprovechó para agradecer a la familia, a los artistas que la acompañaron y al público.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le entregó a Cris Morena un reconocimiento que lleva el nombre de Personalidad Destacada de la Cultura. La ceremonia ocurrió este martes en el Salón Dorado. Allí, la productora, creadora de éxitos televisivos que marcaron a generaciones enteras, se mostró visiblemente conmovida. No fue un simple acto protocolares. Fue de esos momentos donde la artista bajó la guardia y habló desde adentro.

"Este reconocimiento tiene un valor más profundo", dijo Cris delante de un auditorio lleno de familiares, colegas y jóvenes actores que formaron parte de sus ficciones. Detalló uno por uno a sus seres queridos: Ro y Tomás, sus nietos Franco, Azul, Valentín, Inti y Mila. También mencionó a sus compañeros de trabajo, amigos, artistas y, sobre todo, al público. Según explicó, ese público hizo suyas las canciones y las historias que ella ayudó a construir durante décadas.

Cris Morena, con parte de su familia y parte del elenco de "Margarita".

La productora evitó hablar de logros personales como si fueran trofeos vacíos. Prefirió darle la vuelta al asunto. Sostuvo que el mayor premio no se mide en placas ni distinciones. "El mayor premio no es lo que generamos sino lo que pudimos dejarles: sueños, el juego, la magia y esa intensa y poderosa pasión por continuar", lanzó. Con esa frase, dejó clara su obsesión por la transmisión. Para ella, el arte sirve para plantar semillas en los demás, sobre todo en los más jóvenes.

En un tramo de su discurso, Cris Morena mencionó a Argentina como un ancla. "Lo recibo con una emoción que guardaré para siempre en mi corazón, que siempre estuvo y estará en Argentina, mi maravilloso país", expresó. Esa declaración no sonó a simple formalidad. Reflejó un vínculo profundo con la tierra donde nació su obra. Aunque trabajó en otros mercados, la productora nunca cortó el lazo con Buenos Aires. El agasajo de la Legislatura funcionó como un espejo de esa lealtad mutua.

La creadora de "Chiquititas" y "Rebelde Way" también tuvo espacio para la humildad, ese rasgo que muchas veces se pierde en el mundo del espectáculo. Citó una frase que la define: "No soy nada, no quiero ser nada. Aparte de esto tengo todos los sueños del mundo". Con esa declaración, desarmó cualquier sospecha de soberbia. Su forma de entender la fama se parece más a una herramienta para seguir imaginando que a un destino final. Por eso insistió con el valor del juego y la pasión como motores eternos.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando habló del corazón. "A veces el corazón se llena de agujeritos", confesó. Esa imagen, poética y a la vez cruda, resume las pérdidas y las marcas que dejó el camino. La productora no especificó a qué dolores concretos hacía referencia. Pero quienes siguen su trayectoria saben que atravesó duelos importantes y momentos de presión artística. Esa frase, breve y potente, le puso un tono humano a una noche que podía caer en la mera formalidad.

El público presente aplaudió de pie. Entre la gente estaban actores y actrices que empezaron con ella siendo adolescentes. Muchos de ellos hoy son figuras consagradas. La escena mostró algo que trasciende a la propia Cris Morena: la existencia de una escuela de actuación y producción que marcó un estilo. Ella formó generaciones enteras no solo con sus cursos, sino con una manera de entender la televisión como un territorio de fantasía con mensajes claros.

Análisis de cierre

Este reconocimiento no representa un punto final para Cris Morena. Más bien aparece como una pausa para mirar hacia atrás sin nostalgia enfermiza. La Legislatura porteña eligió distinguir a una mujer que supo convertir productos culturales en fenómenos sociales. "Jugate Conmigo" cumplió 35 años, y esa fecha sirvió de excusa perfecta para recordar su vigencia. Lo curioso del caso es que Cris Morena, en lugar de festejarse a sí misma, dedicó el premio a la transmisión de valores. Ese gesto la diferencia de otros homenajeados que usan el micrófono para engrandecer su ego.

En un contexto donde la industria del entretenimiento argentino enfrenta dificultades económicas y una competencia feroz con las plataformas digitales, la figura de Morena resiste. No porque se aferre al pasado, sino porque entendió que los sueños y el juego funcionan como combustible intergeneracional. La frase de los "agujeritos en el corazón" dejó al descubierto a una artista que no le huye al dolor. Justamente esa combinación de fragilidad expuesta y fortaleza creativa la convierte en un caso raro dentro de la farándula local.

El homenaje, entonces, sirve más como un espejo que como una estatua. Refleja la necesidad colectiva de reconocer a quienes construyen imaginarios compartidos. Cris Morena, con su estilo directo y su manera de evitar los discursos vacíos, volvió a demostrar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de una manera argentina de hacer televisión. Y esa forma, llena de canciones pegadizas y moralejas envueltas en glitter, parece más viva que nunca.