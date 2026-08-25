Crónica Looks: Agustina Díaz apostó por el top qipao, la prenda de inspiración oriental que es tendencia

Las tendencias de moda también llegan a la televisión y Agustina Díaz lo demostró con uno de sus últimos looks al aire. La conductora de Crónica eligió una prenda de inspiración oriental que se convirtió en la protagonista de su outfit y la combinó con piezas básicas para lograr un equilibrio entre elegancia y modernidad.

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El elemento central de su look fue un top qipao de encaje negro, con cuello mandarín y lazos en la parte delantera, inspirado en los tradicionales diseños asiáticos. La transparencia de la pieza aportó un toque diferente, mientras que la musculosa negra que llevó debajo permitió mantener el conjunto sofisticado y cómodo para la pantalla.

Para acompañar la prenda protagonista, Agustina eligió un pantalón de ecocuero negro, una pieza que suma personalidad y refuerza el aire moderno de la propuesta. El cinturón con hebilla plateada, por su parte, agregó un detalle de brillo y ayudó a completar la silueta.

Los accesorios también tuvieron un papel importante. La periodista optó por aros colgantes y llevó el pelo con ondas definidas, dos elecciones que acompañaron perfectamente el estilo del conjunto sin quitarle protagonismo a la prenda principal.

Con esta elección, Agustina mostró una de las claves que funcionan cada vez más en los looks de televisión: animarse a incorporar una tendencia llamativa y equilibrarla con prendas más clásicas. El negro permitió unificar todas las piezas y darle al outfit un resultado elegante y actual.

Así, la periodista volvió a demostrar que los detalles pueden transformar un look y que una prenda diferente puede convertirse en la gran protagonista cuando se combina con los elementos adecuados.