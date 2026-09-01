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Crónica Looks: Agustina Díaz apostó por una prenda que cambió por completo su outfit

La conductora se animó a un cambio de look con una elección que nadie vio venir. ¡Mirá la imagen, en la nota!

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Los looks de las famosas siempre generan repercusión, y esta vez no fue la excepción. Entre tendencias que van y vienen, hay celebridades que saben imponer su sello propio con ideas frescas. El mundo fashion está atento a cada detalle, y Agustina Díaz volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas de la pantalla de Crónica.

La base del look fue una musculosa blanca de escote redondo. Esa prenda funcionó como lienzo neutro, simple y versátil. Su sencillez permitió que el resto del conjunto tomara todo el protagonismo.

Los jeans oxford, de tiro alto y corte campana, sumaron estructura al conjunto. Ese modelo estiliza la figura y aporta un aire setentoso, muy vigente en las pasarelas actuales. Un cinturón ancho, con hebilla dorada y detalles bicolor, marcó la cintura y sumó un plus de sofisticación.

El verdadero golpe de efecto llegó con la campera de cuero marrón, de mangas abullonadas y corte cropped. Esa pieza fue la gran sorpresa de la producción: le dio un giro inesperado a una base que, sin ella, hubiera sido totalmente básica. El diseño estructurado marcó silueta y aportó un aire retro con mucha personalidad.

Para el calzado, eligió unas botas texanas en tono cuero. Esa elección reforzó la paleta cálida del conjunto y acompañó el espíritu vintage que proponía la campera. El resultado fue armonioso, cálido y con identidad propia.

Una vez más, las celebridades marcan agenda cuando se trata de moda. Las tendencias se renuevan, pero la capacidad de sorprender con ideas propias sigue siendo el gran diferencial. Agustina lo comprobó con una chaqueta que le dio otra dimensión a un look básico, y así se consagró como una verdadera it-girl del universo fashion.

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