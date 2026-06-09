Crónica Looks: Agustina Díaz, Liliana Caruso y Lourdes Zuazo demuestran el poder de los accesorios para transformar un outfit

En el universo de la moda, no siempre son las prendas protagonistas las que se llevan todas las miradas. Muchas veces, los accesorios y complementos son los encargados de aportar identidad, equilibrio y sofisticación a los outfits. Entre tendencias, ideas fashion y estilos que inspiran a celebridades, existe una regla que se mantiene vigente: un buen detalle puede cambiar por completo el resultado final de un look.

Agustina Díaz y el poder de los aros protagonistas

Agustina Díaz eligió un conjunto que combina una blusa cruzada en tono gris con pantalón rosa de tiro alto. Sin embargo, el foco visual aparece en los aros, que aportan brillo y refuerzan la elegancia del estilismo. Este tipo de accesorio enmarca el rostro, suma personalidad y demuestra cómo una pieza puntual puede elevar una propuesta equilibrada y femenina.

Liliana Caruso demuestra que un cinturón puede cambiarlo todo

Liliana Caruso apostó por una fórmula clásica compuesta por falda negra y blusa clara con textura. El elemento diferencial es el cinturón con hebilla destacada, que define la silueta y genera un punto de interés visual. Además de ordenar el conjunto, este recurso aporta carácter y convierte una combinación atemporal en una opción mucho más sofisticada.

Lourdes Zuazo y un collar que se roba las miradas

Lourdes Zuazo eligió una base simple con blazer azul y top claro, una combinación que nunca falla. El gran protagonista es el collar de eslabones XL, una pieza llamativa que suma impacto sin necesidad de recurrir a estampados o colores estridentes. El accesorio aporta modernidad, refuerza la impronta fashion y demuestra que los complementos pueden convertirse en el centro absoluto de un outfit.

En una temporada donde los looks buscan equilibrio entre practicidad y estilo, los accesorios vuelven a ganar terreno. Aros, cinturones y collares se posicionan como aliados clave para actualizar cualquier conjunto y reflejar personalidad. Las conductoras de Crónica lo confirman con propuestas actuales, elegantes y fáciles de adaptar a la vida cotidiana.