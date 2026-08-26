Crónica Looks: Anabelia Cerezo incorporó el estampado de lunares a su look con un detalle sutil y elegante

Los lunares son uno de esos estampados que nunca pierden vigencia y cada temporada encuentran nuevas formas de aparecer en los looks. Esta vez, Anabelia Cerezo los incorporó de una manera original: no fueron protagonistas de su outfit, sino que aparecieron en el interior de una de sus prendas.

La periodista eligió un traje de dos piezas en tono beige, compuesto por un saco de corte clásico y un pantalón de caída fluida. Para completar la propuesta, sumó una remera básica negra y dejó que la sastrería fuera el eje de su look.

Sin embargo, el detalle que hizo la diferencia apareció en las mangas. Al llevarlas arremangadas, Anabelia dejó a la vista el forro blanco con lunares negros del saco, un pequeño recurso que aportó contraste y le dio un giro más actual a un conjunto de líneas clásicas.

El truco de Anabelia Cerezo para renovar un look clásico

El detalle elegido por la periodista demuestra que no siempre hace falta incorporar una tendencia de manera evidente. Un estampado puede aparecer en un accesorio, una manga, un cuello o incluso en el interior de una prenda y convertirse en el elemento que cambia por completo el resultado.

En este caso, los lunares se destacaron sobre el blanco del forro y sumaron un guiño retro a la sastrería beige. Además, el contraste entre ambos tonos permitió que el detalle se percibiera con claridad sin quitarle protagonismo al traje.

Los lunares vuelven a ganar protagonismo

El estampado a lunares se mantiene como un clásico de la moda y vuelve a aparecer como una alternativa para quienes buscan sumar un toque diferente a sus outfits. La elección de Anabelia muestra una manera sutil y elegante de incorporarlo, incluso cuando se lleva una propuesta más tradicional.

Con este recurso, la periodista de Crónica demuestra que los pequeños detalles también pueden transformar un look y que una tendencia puede estar presente sin necesidad de ocupar toda la prenda.